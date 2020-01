Il nome di Alessia Marcuzzi sta riempiendo le cronache in questi ultimi giorni. Perché non sarà lei a presentare la prossima Isola dei Famosi: dopo le voci è arrivata la conferma da Mediaset. “In pieno accordo con Mediaset, – riferisce la nota di Cologno Monzese – Alessia Marcuzzi ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”.

“Sono alle porte per lei – si precisa – nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)”. Chi la sostituirà? Ilary Blasi a quanto pare. Ma Alessia Marcuzzi, questa è l’ultima voce, prenderà invece il posto di Lady Totti al Summer Festival, programma che, spiffera il sito di Davide Maggio, tornerà in tv dopo una pausa e che Ilary ha presentato nel 2018 dopo ben 5 edizioni sotto la guida della Marcuzzi. (Continua dopo la foto)

















“Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che nella prossima estate Mediaset rispolvererà il Summer Festival dopo un anno di assenza – si legge sul sito di Davide Maggio – La kermesse musicale tornerà sugli schermi proprio con la Marcuzzi, che ne è stata conduttrice nelle prime cinque edizioni, prima di lasciare spazio nel 2018 a Ilary Blasi. Un avvicendamento bilaterale – certamente non paritario – tra Blasi e Marcuzzi che si scambiano idealmente i programmi”. (Continua dopo la foto)















Da Alessia Marcuzzi, per il momento, ancora nessuna conferma o smentita dell’indiscrezione che sta facendo il giro della rete. Continua però a essere attivissima su Instagram, dove poco fa tra le Storie ha fatto un regalo ai suoi tanti fan: direttamente dall’album dei ricordi la conduttrice ha postato una foto di quando aveva 12 anni. “A 12 anni ero già un maschiaccio molto cool”, ha scritto sotto facendo riferimento al fatto che non vantava uno stile troppo femminile. (Continua dopo le foto)











Da bambina Alessia Marcuzzi, che oggi ha 47 anni, portava i capelli a caschetto ed erano di un biondo più scuro rispetto al platino di oggi. Ma aveva già una passione per la moda: nello scatto vintage baby Alessia indossa un look total denim con il pantalone abbinato a una giacca di jeans oversize con l’imbottitura di pelliccia bianca a vista su collo, maniche e tasche. Un modello che tra l’altro è di gran tendenza anche oggi.

