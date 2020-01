E si torna a parlare di Serena Enardu e Pago. Lei, ex tronista di Uomini e Donne, entrerà presto nella Casa del GF Vip. Ovviamente all’insaputa del cantante, che durante la scorsa diretta ha fatto sentire ad Alfonso Signorini e al pubblico del reality la canzone scritta per lei.

Nelle ultime ore, poi, Pago ha riflettuto in confessionale sulla possibilità di tornare insieme a Serena che, lo ricordiamo, l’ha lasciato dopo quasi 7 anni d’amore alla fine dell’esperienza a Temptation Island Vip ma ora, mesi dopo, ha capito di amarlo ancora. Impossibile per il cantante, dopo quel confronto con la ex nella Casa, non pensare alla Enardu e a cosa succederà quando uscirà dal reality. “Avrei voluto fare un altro tipo di percorso senza ombra di dubbio. Adesso tornare insieme a lei mi fa paura”, ha detto Pago in confessionale. (Continua dopo la foto)

















“L’ho vista sofferente prima di venire qui e la vedo sofferente adesso veramente – ha proseguito – Quindi so che c’è, è lì che aspetta qualcosa da me”. E poi, parlando con i suoi compagni d’avventura, ha aggiunto: “Quello che vedo io adesso non l’ho mai visto prima con me. Così innamorata di me, così che non ce la fa, così bisognosa di me”. (Continua dopo la foto)















Insomma, Pago sta cercando di capire quale sia la cosa giusta da fare con Serena e chissà che succederà quando lei entrerà di nuovo nella Casa. Nel frattempo la Enardu segue il GF Vip da casa sua. Ventiquattr’ore su ventiquattro praticamente. Su Instagram, dove è attivissima, racconta ai fan i suoi pensieri e le sue giornate. E risponde anche alle loro domande. (Continua dopo le foto)











Attraverso il gioco del ‘Fammi una domanda’ nelle Stories, Serena ha risposto anche a questa domanda: “Ami Pago sii sincera?”. Dalla sua risposta, che ha sicuramente spiazzato l’utente e tutti quelli che si sono imbattuti in quella storia, si intuisce che non le ha fatto molto piacere. E ha replicato così, con tanto di faccina arrabbiatissima: “No mi diverto a tormentare il prossimo!”. Domanda superflua, insomma. E che conferma come Serena sia sempre più convinta dei sentimenti che prova per il cantante.

“Giancarlo Magalli nella casa”. Il colpaccio del GF Vip che fa tremare Adriana Volpe: la notizia-bomba