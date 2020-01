Roberta Di Padua è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. Da anni siede nel parterre femminile ma non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Prima con l’ex cavaliere Gianluca, poi Riccardo Guarnieri, che dopo una breve frequentazione con lei è tornato tra le braccia di Ida Platano e, da ultimo, con Armando Incarnato.

Con nessuno di loro Roberta ha avuto fortuna e proprio col cavaliere napoletano ultimamente sono volate accuse pesanti in studio, sfociate poi in liti feroci. L'atteggiamento di Roberta Di Padua, che non ha peli sulla lingua e ha dimostrato più volte a UeD di essere una donna forte, determinata e decisa, le ha fatto guadagnare la stima dell'opinionista Gianni Sperti e di gran parte del pubblico. Ma non tutti sono d'accordo con lei, che di recente ha anche svelato di essere vittima di minacce e comportamenti gravi da parte di alcuni utenti del web.

















Ma dopo l'ennesima accusa, Roberta Di Padua ha deciso di denunciare la cosa attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato le chat incriminate, e poi alle forze dell'ordine. Le minacce sono arrivate a seguito delle ultime discussioni avvenute con Armando e naturalmente sono anonime. "Ho deciso di denunciare perché, se denunci uno ne denunci tanti, se punisci uno ne punisci tanti", ha spiegato la dama.















Dama che su Instagram è sempre molto attiva per la gioia dei suoi ammiratori. Solo qualche giorno fa Roberta, che è bellissima e sexy anche in puntata, ha infiammato la rete mostrandosi con una minigonna nera in pelle asimmetrica che lasciava scoperte le gambe, stivali alti bordeaux e maglia nera dalle trasparenze seducenti. Complimenti a pioggia sotto al post. Ed è successo anche sotto all'ultima foto social, ancora più sensuale.











Roberta Di Padua ha festeggiato il traguardo dei 70mila con un selfie ad altissimo tasso erotico. Lei in primo piano che fa il gesto del silenzio con le dita: “Shhh.. 70 mila! Io una di voi! Grazie” è la didascalia. L’outfit? Quella che sembra una canottiera o un abito molto aderente celeste, quindi il seno in bella vista. Centinaia i commenti sotto: “Wow!”, “Bellissima fuori e dentro”, “Semplicemente stupenda e terribilmente sensuale”, “La grande bellezza”, “Spettacolo”. E ancora: “Ma quanto sei bona?”, “90 minuti di applausi”, “Ma quanto sei bella…”.

