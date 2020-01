Presto vedremo Diletta Leotta al Festival di Sanremo. C’è anche la bellissima conduttrice sportiva, infatti, tra le 10 donne che Amadeus vuole al suo fianco sul palco dell’Ariston. Il nome di Diletta circolava da tempo, ma solo dopo la conferenza stampa di presentazione del Festival è arrivata la conferma. Oltre a lei anche Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, entrambe giornaliste del Tg1, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu.

Una bella soddisfazione sul piano professionale per Diletta, che arriva a Sanremo 2020 come co-conduttrice della più importante kermesse canora d’Italia. Kermesse che scalda i motori. Fervono i preparativi (e le indiscrezioni e le prime polemiche) e anche la bella Diletta Leotta sta facendo le prove per arrivare al meglio al Festival che l’ha già accolta anni fa. (Continua dopo la foto)

















Diletta Leotta è anche una vera regina di Instagram. Non c’è post che non venga preso d’assalto dai suoi ammiratori. Ma a proposito di Sanremo, uno degli ultimi, quello sulla sua ‘dieta pre Festival’, ha creato un po’ di malumori anche se l’intento della conduttrice di Dazn era probabilmente scherzare. Nella foto è in camera da letto con davanti toast e patatine fritte, ma non tutti le hanno creduto. (Continua dopo la foto)















“A chi lo vuoi far credere che mangi questa roba?”, “Figurati se si mangia quelle schifezze… Fa la foto e poi mangia due foglie di insalata e “Non te crede nessuno”, hanno scritto gli utenti. Ma sotto al post successivo, quello in piscina, solo complimenti e messaggi estasiati. Prima nelle Storie, poi in un post la sexy giornalista siciliana ha mostrato il suo allenamento in piscina. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Saturday Night 🏊🏻‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Gen 2020 alle ore 9:02 PST



Nella foto Diletta ‘provoca’ i fan. Immersa in acqua con posa sexy e la trasparenza crea un effetto vedo non vedo stuzzica l’immaginazione dei suoi ammiratori. Quel costume intero colorato, scollatissimo sul décolleté e molto succinto, poi, evidenzia la sua silhouette perfetta e le sue curve esplosive. Sotto valanga di like e di commenti: “Che bomba!”, “Affogami”, “Andrei in apnea senza problemi”, “Wow Bellissima”, “Sei bella pure con gli occhialetti, questa cosa è scientificamente impossibile”, si legge sotto tra i tanti complimenti.

GF Vip, il pubblico ancora contro Antonio Zequila: “Squalifica immediata!”