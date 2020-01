Si mette male per Antonio Zequila: il pubblico del GF Vip chiede la sua squalifica immediata dal reality dopo quello che è successo in Casa. E non è nemmeno la prima volta che Zequila si distingue, diciamo così, per frasi poco consone. Dopo le scuse a Valeria Marini, definita “un cesso colossale”, era già accaduto nelle scorse ore che molti utenti della rete si scagliassero contro l’attore.

Che avrebbe detto a uno dei 3 super boys fatti entrare da Alfonso Signorini per le ragazze della Casa: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”. Sui social i telespettatori si sono infuriati: “Avete squalificato Salvo, adesso prendete provvedimenti”. Ancora: anche negli scorsi giorni Zequila era stato messo pericolosamente a rischio per via di un’ipotetica bestemmia, poi verificata e smentita dalla produzione del GF Vip. (Continua dopo la foto)

















Poi, qualche giorno dopo, sono arrivate queste parole rivolte all’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana: “Ti ho un cazzotto e ti uccido”. Anche in quel caso però, Antonio Zequila era stato esonerato dall’ipotesi squalifica perché la frase era inserita in un contesto scherzoso. E arriviamo così alle ultime frasi choc per cui il pubblico è ‘esploso’ sui social. (Continua dopo la foto)















Mercoledì mattina, appena sveglio, Zequila ha espresso la sua insofferenza verso Patrick Ray Pugliese mentre chiacchierava con Aristide Malnati e Andrea Denver: “Fabio lo ha preso a cuscinate, io ho dovuto svegliarlo stanotte, lui ha detto ‘scusa, scusa, vado via’, ma dopo 5 minuti è tornato. Se non si mette a dieta dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano…gli lanciamo le palle, lo leghiamo e chi lo prende in fronte vince 100 punti, sui denti 50 e sui genitali 40. Giochiamo con quelle, quelle fanno male eh…”. (Continua dopo foto e post)









zequila legherebbe Patrick ad un palo e tirargli le palle sui denti, sui genitali con l’amico del conduttore e mister cima che ridacchiano #gfvip pic.twitter.com/58b2On91wH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 29, 2020



“Scocchiamo i dardi…E chi vince, vince un barattolo di marmellata”, incalzano ridendo Malnati e Denver. “Fa i gavettoni, russa la notte, mangia per tutti, è deleterio”, si lamenta l’egittologo. “Non ha una testa è un capodoglio, ha un collo taurino, è fatto tipo girino, ha una capoccia da brontosauro. Il pubblico però lo adora”, ha detto ancora ‘Er Mutanda’. I telespettatori a questo punto chiedono che, dopo Salvo Veneziano, Zequila sia il prossimo a varcare definitivamente la porta rossa.

