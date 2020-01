Barbara D’Urso ancora nel mirino. La regina di Mediaset ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha letteralmente scatenato gli hater. No, stavolta non è per il seno in primo piano che Carmelita ha sfoggiato più volte in questi ultimi giorni. Uno degli ultimi scatti Instagram, infatti, era proprio quello in cui il generosissimo décolleté di Barbara ‘bucava’ lo schermo.

Questa mattina inizia così, col #soleinfaccia #buongiorno #rideresempre #maifermarsi #sole #sunnyday #colcuore”, era la didascalia lasciata dalla presentatrice sotto al selfie in cui effettivamente è baciata dal sole. Ma gli occhi della maggior parte dei follower sono caduti sulla scollatura a dir poco vertiginosa dell’abito di pizzo nero. “Scollatura bellissima e sensuale”, “Stupenda”, “Sei una bomba”, le hanno scritto sotto i suoi ammiratori. Ma come sempre insieme ai complimenti sono fioccate le critiche. (Continua dopo la foto)

















Alcuni vanno giù pesante e commentano così la foto seducente di Barbara D’Urso: “Già piena di stucco di mattina?”, “E con i tettoni in bella vista!?”, “E le zinne di fuori”, “Tette all’aria”, “Barbara togli i filtri al cellulare e fatti vedere al naturale, seriamente”. Ma Barbara si sarà abituata ormai a leggere questi messaggi. Chissà se ha già letto anche quelli arrivati sotto all’ultimissima sua foto social. (Continua dopo la foto)















Foto sospetta e di tutto altro genere che a molti ‘puzza’ di ritocco fatto male. Carmelita ha condiviso con i fan un altro scatto della sua recente vacanza a Dubai. “Nostalgia del mare e del sole”, scrive sotto all’immagine di lei in spiaggia, con shorts cortissimi e i piedi nudi. Il punto è che tanti in questa foto vedono Barbara molto più alta di come non sia realmente. Da qui l’accusa di ritoccare (male) i post. (Continua dopo foto e post)











E così, come già accaduto in passato, la conduttrice napoletana è stata bersagliata dai follower che non credono alla naturalezza dello scatto. “Sei diventata altissima” la prende in giro qualcuno. E un altro osserva: “Solo le gambe sono un metro e 20”. Addirittura c’è chi fa notare che in prospettiva le gambe di Carmelita sono addirittura più lunghe del grattacielo a forma di vela che si vede in lontananza. Avrà ceduto alla tentazione di usare Photoshop o la ‘crescita in altezza’ è dovuta alla posa? Da Barbara nessuna spiegazione o replica. Come sempre.

