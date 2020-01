Laura Chiatti super hot: tutto il seno di fuori! E ammette: “I soldi meglio spesi”

Laura Chiatti ha da poco festeggiato il suo primo milione di follower su Instagram con una foto da urlo. Sono 8 anni che l’attrice è attivissima sui social: era il 25 novembre quando Laura pubblicava il suo primo post e da quel momento in poi ha condiviso con i fan le tappe più importanti della sua vita. Quindi gli scatti più belli con il marito e collega Marco Bocci, quelli per la nascita dei suoi due figli, Enea e Pablo, ma anche momenti dolorosi come la scomparsa di persone a lei care.

Ci sono anche scatti provocanti, dove tutta la sua indiscutibile bellezza è in primo piano, ma in generale difficilmente pubblica foto hot sul suo profilo Instagram. Ma per celebrare il milione di follower ha fatto loro un regalo che è stato graditissimo: una sua foto in topless.

















"Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me.. Oggi siamo un milione", ha scritto la 37enne sotto alla foto in cui indossa un maglione bianco che scivola sul corpo e la lascia a seno scoperto, mentre con il braccio cerca di nascondere il décolleté con l'espressione stupita. Beh, come era prevedibile like e commenti sono arrivati a pioggia.















E adesso, qualche giorno dopo, riecco Laura Chiatti in versione 'bollente'. Ha postato una bellissima foto che la ritrae intenta a giocare a biliardino ma, anche per via della posa, tutti gli occhi non potevano non cadere sulla scollatura vertiginosa e quindi, ancora una volta, sul suo décolleté. Tra i commenti, numerosissimi, anche quelli di alcuni personaggi famosi.











Come quello di Leonardo Pieraccioni, che scrive “Due a zero!” sotto allo scatto della Chiatti. E poi Miriam Leone, che non risparmia complimenti alla collega e amica: “La bellezza”. “Amore mio” è stata la replica di Laura. Poi il commento, decisamente più diretto, di Eva Riccobono: “Amore che poppe!”. E l’attrice: “I soldi meglio spesi”. Laura si è infatti sottoposta a un ‘ritocchino’ al seno, nel 2012 e non ne ha mai fatto mistero: “Quando lavoro, lo stress mi prosciuga e dopo un film avevo perso tutte le mie forme. Per questo ho voluto fare un ‘ritocchino’, ma senza esagerare”, aveva raccontato tempo fa.

