L’ultima sfida social diventata virale è la ‘Dolly Parton Challenge’. Impossibile non essersi imbattuti in un post con questo hashtag negli ultimi giorni. Anche tanti vip, nostrani e non, si sono lasciati contagiare dalla mania del momento. In cosa consiste? Nel pubblicare un collage di quattro foto in cui la persona assume pose differenti a seconda del social network a cui sono destinate. Quindi formale per Linkedin, divertente per Facebook, glamour per Instagram e sensuale per Tinder.

In poche ore la ‘Dolly Parton Challenge’ ha riempito le bacheche dei social di tutti. E tra i personaggi famosi che hanno ceduto al fascino del gioco e postato le loro quattro pose anche Caterina Balivo, Barbara D’Urso, Alessandra Amoroso ma anche Miley Cyrus e Kim Kardashian per fare qualche nome. Tra le ultime a notare la nuova tendenza Martina Colombari, la bellissima ex Miss Italia rimasta nel cuore di tutti. (Continua dopo la foto)

















Ma Martina Colombari ha fatto di più: ne ha approfittato per mostrarsi acqua e sapone, senza trucchi e senza filtri. Dopo aver creato il suo meme per la challenge che ha conquistato tutti, la modella e moglie di Billy Costacurta ha rilanciato la sfida mostrando la sua parte più genuina. Ovvero la Martina senza make up e acconciature che si dedica all’esercizio fisico. (Continua dopo la foto)















Per la Dolly Parton Challenge la Colombari, 44 anni, aveva scelto foto perfette, con look strepitosi e trucco e parrucco impeccabili. Ma spesso la realtà non è quella che si mostra sui social e per ricordarlo a tutti Martina ha postato uno scatto che la ritrae dopo una sessione di allenamento. “No Facebook, no Tinder, no Linkedin, no Instagram: realtà!” è la didascalia del post in questione. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Dolly Parton challenge #dollypartonchallange Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 24 Gen 2020 alle ore 9:47 PST



Senza un filo di trucco, col viso arrossato e provato dagli esercizi e un look super sportivo, con felpa over size sportiva e cappuccio alzato Martina Colombari ha fatto vedere la realtà che si nasconde dietro gli scatti perfetti che personaggi famosi e non spesso pubblicano su Instagram. I follower della Colombari hanno apprezzato moltissimo il suo gesto, oltre alla sua bellezza in versione acqua e sapone (e pure un po’ ‘sfinita’): “Bellissima”, “Non hai bisogno di filtri o altro, tu sei bella così come sei: reale”, le hanno scritto.

