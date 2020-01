Bianca Guaccero, la voce sul suo addio a Detto Fatto si è diffusa subito a macchia d’olio. A lanciarla è stato il settimanale Chi, secondo cui dopo 2 stagioni alla guida del factual show di Rai2 che fu di Caterina Balivo la bella conduttrice di Bitonto avrebbe già firmato un contratto con Tv8 e sarebbe pronta a guidare un nuovo programma.

Bianca non ha mai confermato o smentito queste rivelazioni e in ogni caso il suo pubblico può stare tranquillo: fino a maggio 2020 Bianca Guaccero resterà al timone della trasmissione che ultimamente regala anche degli scoop grazie a Jonathan Kashanian. Come la verità sul rapporto tra la padrona di casa e l’attore Riccardo Scamarcio: “È un mio amico. Quando lui aveva 17 anni, ci siamo incontrati per fare una fiction – ha spiegato Bianca -Quello era uno dei nostri primi lavori”. E ancora: “No, non ho baciato Scamarcio – ha chiarito -. In quel film io stavo già con un altro. Ma lui lo conosco bene: siamo entrambi pugliesi”. (Continua dopo la foto)

















In attesa di informazioni precise sul tanto chiacchierato ma ancora presunto addio a Detto Fatto, nelle ultime ore Bianca Guaccero ha parlato su Instagram del suo futuro in tv. Ma futuro prossimo. Presto infatti sarà di nuovo in prima serata su Rai Uno con la trasmissione Una storia da cantare in coppia con Enrico Ruggeri. A novembre scorso la trasmissione aveva registrato ottimi dati d’ascolto e tornerà anche a febbraio. (Continua dopo la foto)















“Sono felice di annunciarvi che dal 15 Febbraio torneremo io e Enrico Ruggeri con una storia da cantare il sabato sera! – ha scritto sotto a una foto con il cantante – Racconteremo la storia di altri straordinari cantautori che hanno segnato per sempre la storia della musica italiana! Sono onorata, felice e sappiate che sarà uno spettacolo unico! Un sogno per me! Un sogno enorme che volevo condividere con tutti voi che siete lo spirito pulsante del nostro mestiere! Vi voglio bene!”. (Continua dopo foto e post)











Il post di Bianca Guaccero ha subito riscosso un grande successo tra i fan, entusiasti di rivederla in prima serata. E tra i tanti commenti ecco spuntare anche quello del suo ex compagno e papà della sua Alice, Nicola Ventola. Quest’ultimo l’ha presa un po’ in giro per l’espressione che ha nella foto nella foto. “Il muso a piccione stai a fare”, ha scritto l’ex calciatore. E lei: “Si dice a sedere di gallina! – ha immediatamente replicato Bianca -. In realtà stavo dicendo ‘ehi tu!’”. Uno scambio di battute che ha subito i follower di Instagram visto che da tempo si parla di un ritorno di fiamma fra i due.

