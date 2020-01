Alessia Marcuzzi si è tatuata. La conduttrice romana, da sempre attivissima su Instagram, ha subito voluto condividere con i fan la sua “prima volta”, che è avvenuta in uno studio di Londra. Come mostrato tra le Storie, Alessia si è fatta accompagnare dal figlio Tommaso in un centro di tatuaggi per fare il primo tattoo della sua vita e ha immortalato la scena in diretta con alcuni video in cui riprende anche il tatuatore durante il lavoro. “Sei pronto? Il primo tatuaggio della mia vita! Ti senti molto responsabile?“, gli chiede.

Sono 2 i tatuaggi in realtà, non uno. In un post successivo Alessia Marcuzzi li ha fatti vedere meglio spiegandone il significato. La presentatrice Mediaset ha tatuato la parola “luce” sul braccio sinistro e due stelle sul polso destro che rappresentano i figli Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, frutto dell’amore con Francesco Facchinetti. (Continua dopo la foto)

















“Oggi ho tatuato la parola Luce – ha scritto la Marcuzzi nella didascalia – E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”. (Continua dopo la foto)















Il primo tatuaggio di Alessia Marcuzzi ha registrato subito boom di like e di commenti. A tantissimi suoi fan (e vip) è piaciuto, ma qualcuno ha scatenato la polemica accusando la conduttrice di aver copiato il tatuaggio con la scritta ‘Luce’ di Chiara Ferragni. “Ah non è per copiare la Ferragni allora”, ha commentato sarcastico un hater, anche se più di qualcuno ha notato la somiglianza. (Continua dopo foto e post)











Alessia Marcuzzi non ha esitato a rispondere all’utente che ha tirato in ballo l’influencer e moglie di Fedez. “Sinceramente non lo ricordavo! “, ha risposto la conduttrice – .Vabbè sono contenta di avere una cosa in comune con una ragazza stupenda, sorridente e che emana luce sempre”. E Chiara Ferragni, sentitasi chiamata in causa, ha subito preso le parti di Alessia: “Ti sta d’incanto”, ha commentato Chiara.

