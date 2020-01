Sonia Bruganelli è da sempre attivissima su Instagram e in queste ore ha voluto aggiornare i suoi fan anche sulle condizioni del figlio Davide, il secondogenito avuto dal marito Paolo Bonolis. Davide, 15 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico che era programmato da tempo e mamma Sonia ha condiviso sul suo account Instagram un video che mostra il ragazzo disteso in un letto di ospedale, poco dopo esser uscito dalla sala operatoria, come spiega lei nella didascalia del post che ha subito preoccupato i suoi follower.

Nelle scorse ore, come riporta Il Giornale, il figlio di Paolo e fratello di Silvia e Adele è stato ricoverato presso gli Istituti fisioterapici Ospitalieri Regina Elena di Roma dove si è sottoposto a un intervento chirurgico. Come detto la notizia è stata resa nota dalla Bruganelli con un breve video condiviso con i suoi follower nella prima mattinata di lunedì 27 gennaio. (Continua dopo la foto)

















Nulla di grave: Davide Bonolis ha subito un’operazione di routine che era già stata fissata da tempo per la rimozione delle tonsille. Finito l’intervento, Sonia Bruganelli ha filmato il figlio poco dopo aver fatto ritorno nella sua stanza del Regina Elena. “Appena uscito dalla sala operatoria @fiusgamer #inter #calcio #napolijuventus. NON CAMBIERÀ MAI!!” è la didascalia al breve video che immortala il ragazzo mentre passa il tempo al cellulare. (Continua dopo la foto)















Evidentemente alle prese con le ultime dai campi di calcio, alla domanda della madre “Tutto bene? Fa male?”, Davide risponde: “No, non mi far parlare”. Il post della moglie di Paolo Bonolis è stato riempito di commenti di pronta guarigione per Davide che nei mesi scorsi è più volte finito nel mirino degli hater della madre. (Continua dopo foto e post)











Non molto tempo sul social fa si era scatenata una polemica talmente feroce che Sonia Bruganelli si è vista costretta a intervenire. Davide Bonolis, immortalato come spesso accade dalla madre, è stato accusato di essere in sovrappeso e in quell’occasione la moglie di Bonolis lo ha difeso a spada ricordando anche come i suoi figli fossero stati vittime, loro malgrado, di episodi di bullismo a scuola.

“Rapina aggravata”. Guai in vista per Belen Rodriguez e Stefano De Martino