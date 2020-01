Pago è al GF Vip e Serena Enardu lo segue 24 ore su 24 da casa. A mesi dalla rottura avvenuta a Temptation Island vip la ex tronista di Uomini e Donne, che poche settimane fa è entrata al reality, vuole riconquistarlo. Durante la sesta puntata del GF Vip, poi, il cantante sardo ha visto nuove immagini di Serena e si è commosso, rivelando tutto il suo amore per lei.

“Che bellina. È dura, è difficile, ve lo giuro – ha detto Pago -. Io non voglio arrivare ai rigori, voglio che finisca prima e non mi voglio pentire. Non voglio perdere questa partita”. Frasi che hanno emozionato il pubblico e che sembrano confermare che lui voglia perdonarla e andare avanti nella relazione. “Secondo me la partita l’hai già vinta”, è stato il commento di Alfonso Signorini, che poco dopo ha stuzzicato Pago con una domanda diretta. (Continua dopo la foto)

















“Ti sarebbe piaciuto vederla entrare?”, gli ha chiesto il conduttore alludendo al televoto negativo per cui la Enardu non ha potuto restare in Casa con lui per una settimana. Pago ha annuito: “Sì, mi sarebbe piaciuto”. Ma mentre il cantante continua la sua avventura nel reality di Canale 5, come detto la ex tronista lo guarda sempre in tv. E anche su Instagram parla spesso di lui. (Continua dopo la foto)















Pochi giorni fa Serena Enardu aveva confidato ai fan di quanto fosse difficile non poterlo abbracciare e parlarci direttamente. “È una tortura”, aveva confessato in lacrime tra le Storie di Instagram. Ma Serena non parla solo di Pago sul social. Da tempo racconta anche il suo quotidiano e ora nelle Storie ha rivelato di essere molto preoccupata per quello che le sta accadendo nelle ultime ore. (Continua dopo le foto)











Domenica la Enardu aveva raccontato di avere avuto forti crampi allo stomaco che l’hanno accompagnata fino alla sera. E oggi, a quanto pare, la situazione non è migliorata. Anzi, è proprio lei a dichiarare il contrario: “La situazione peggiora”, ha detto. E poi riprendendosi con il cellulare: “Penso che sia un’allergia, oggi mi sono svegliata con il labbro così gonfio e con questo sfogo”. Nei video Serena mostra ai follower le labbra gonfie e delle strane macchie che le sono apparse sul petto e aggiunge promettendo di aggiornare presto i fan: “Sto iniziando a pensare che sia una forma allergica. Non lo so, adesso andrà a capire cosa è”.

