Tra le donne dello spettacolo più attive su Instagram c’è sicuramente Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice romana adora condividere il suo quotidiano con i suoi quasi 4 milioni e mezzo di follower. Dalle foto più audaci, con il suo fisico e le sue curve da urlo in primo piano ai ritratti dei figli passando per selfie senza trucco e scatti direttamente dal backstage, la Marcuzzi ha dimostrato di non temere le critiche.

Come quelle piovute sotto alle ultime foto in bikini, quando era in vacanza alle Maldive per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A molto fan questo suo continuo postare sembra un atteggiamento eccessivamente esibizionista da parte sua. “Ottantamila foto al giorno di lei in costume alle Maldive è veramente troppo! Ok, sei figa, sei alle Maldive, posta una foto al giorno… Ma 10 con lo stesso costume da angolazioni diverse è da psicopatica”, ha scritto per esempio un’utente sotto all’ultima serie di foto. (Continua dopo la foto)

















Senza contare le critiche che arrivano puntuali come un orologio svizzero sul suo aspetto fisico: “Ma mangi?”, “Avesse qualcosa di bello… è tutta storta… qualche foto per coprirei difetti no eh?”, sono i commenti di altri utenti a cui evidentemente Alessia Marcuzzi non piace. Ma lei guarda avanti e passa. E continua a postare. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Londra e la conduttrice ha voluto condividere con i fan una sua “prima volta”. (Continua dopo la foto)















Come mostrato dapprima tra le Storie, Alessia ha sorpreso tutti: si è fatta accompagnare dal figlio Tommaso in un centro di tatuaggi londinese per fare il primo tattoo della sua vita. Non poteva non immortalare la scena con alcuni video in cui riprende anche il tatuatore durante il lavoro. “Sei pronto? Il primo tatuaggio della mia vita! Ti senti molto responsabile?“, gli ha chiesto. (Continua dopo foto e post)











Sono 2 i tatuaggi in realtà, non uno. E Alessia li ha fatti vedere meglio spiegandone il significato in un post. “Oggi ho tatuato la parola Luce – ha scritto nella didascalia – E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”.

