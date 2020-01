Laura Chiatti è da sempre molto attiva su Instagram e infatti nelle ultime ore ha raggiunto il traguardo di 1 milioni di follower. In 8 anni di social, come ricorda Il Giornale era il 25 novembre quando l’attrice pubblicava il suo primo post, ha condiviso i momenti più importanti della sua vita. E quindi gli scatti più belli con il marito e collega Marco Bocci, quelli per la nascita dei suoi due figli, Enea e Pablo, ma anche momenti dolorosi come la scomparsa di persone a lei care.

Post che spesso hanno generato feroci polemiche a cui però Laura ha sempre replicato. Una delle ultime quella nata sotto allo scatto dei figli e del marito mascherati per una festa. Più che i costumi, quello che è saltato subito all’occhio è stato il dito medio di Enea. Immediata la reazione di alcuni genitori che hanno ritenuto quel gesto inadeguato per un bambino piccolo. (Continua dopo la foto)

















“Questo gesto già è bruttissimo, poi fatto da un bambino lo è ancora di più”, “Tuo figlio più grande che fa il versaccio… anche no”, “Non va bene”, “Un bambino che fa il dito medio a quell’età anche no… piuttosto precoce. E poi ci lamentiamo che esistono i bulli”, avevano commentato tanti. E Laura, che non ci deve aver visto più di fronte a tutte quelle critiche. “Pensa ai ca*** tuoi!”, ha sbottato mettendo fine alla discussione. (Continua dopo la foto)















Ma lo scatto scelto per celebrare il traguardo del primo milione di follower ha messo tutti d’accordo. Altro che critiche: per la gioia dei suoi fan, Laura Chiatti ha festeggiato spogliandosi. “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me.. Oggi siamo un milione”, ha scritto nel suo ultimo post che la ritrae in topless. (Continua dopo foto e post)











Difficilmente Laura Chiatti sceglie di condividere foto hot sul suo profilo Instagram ma per questo evento ha fatto un’eccezione e fatto impazzire tutti. Nello scatto l’attrice indossa un maglione bianco che scivola sul corpo e la lascia a seno scoperto, mentre lei con il braccio cerca di nascondere il décolleté con l’espressione stupita. Beh, impossibile non apprezzare la bellezza della 37enne. E infatti sotto al post like e messaggi estasiati sono fioccati.

