Gianni Sperti è una colonna portante di Uomini e Donne. Opinionista storico del programma insieme a Tina Cipollari, l’ex ballerino ed ex marito di Paola Barale si è ultimamente scagliato contro uno dei protagonisti del trono over, Armando Incarnato. Da tempo Gianni si dice poco convinto della sincerità dal cavaliere napoletano e le ultime accuse sono state quelle di avere una fidanzata fuori.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso: Sperti ha invitato Incarnato ad abbandonare lo studio e così è stato. Fin quando Armando è tornato portando con sé la donna indicata come sua presunta compagna. “Non è detto che tutti i rapporti d’amore devono sfociare in odio – ha spiegato Armando – La donna prima di lei mi aveva lasciato e se n’era andata. Ho incontrato Jeanette e lei si è presa cura di me in un periodo che, non ho vergogna a dirlo, ero depresso”. (Continua dopo la foto)

















Jeanette ha confermato: “Io non vado ad insultare, ho espresso un mio parere. D’accordo con Armando? Assolutamente no! Io sono una ex fidanzata di Armando!”, ha detto ma né Gianni Sperti né Tina Cipollari sono sembrati convinti. Vedremo nelle prossime puntate come si evolverà questa storia. Ma proprio come Tina, anche Gianni quando non è in tv a UeD si diverte ad aggiornare i suoi fan di Instagram. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti, classe 1973, ha un 1 milione di follower e pubblica spesso immagini e video del suo privato. Uno degli ultimi post, poi, è stato particolarmente ‘bollente’. L’opinionista si mostra infatti senza veli sul letto, coperto da un lembo di lenzuolo: “Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste. Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del pubblico dorme ancora. John Lennon”, è la didascalia. (Continua dopo foto e post)











La foto non è passata inosservata tra i fan di Gianni Sperti, che indossa solo un paio di occhiali da sole. Poche ore e quasi 20mila like e centinaia di commenti. Tanti complimenti, come«Ma quanto sei bello?» e «No vabbè, sei il sole», ma non solo. Per molti le labbra dell’opinionista sono diverse, non del tutto naturali. «Perché ti sei fatto quei labbroni? Eri carino ugualmente anzi di più», è il commento diretto di una follower a cui hanno fatto eco diversi utenti: «Inguardabili proprio», «Non si possono vedere!» e «Vero, è inguardabile». Da Sperti, invece, nessuna risposta.

Don Matteo 12, la notizia dopo la puntata di giovedì 23 gennaio