Silvia Provvedi rompe il silenzio sulla gravidanza: pioggia di cuoricini per la foto

Silvia Provvedi incinta, ora sì che arriva la conferma. Fino a qualche giorno fa era solo un’indiscrezione quella che voleva la gemella di Giulia del duo Le Donatella ed ex di Fabrizio Corona in dolce attesa per la prima volta. Era stato il settimanale Chi a lanciare la bomba di gossip.

Poi, sempre sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, è arrivata la paparazzata: Silvia è stata fotografata durante una passeggiata per le vie di Milano e nelle immagini la cantante indossava un abito aderente che metteva in evidenza la pancia. Insieme a lei il compagno e futuro papà Giorgio Di Stefano e la sorella gemella Giulia. Il parto è previsto per il prossimo giugno e sembra che la cantante delle Donatella sia in attesa di una bambina. Subito dopo la nascita, sostiene il gossip, la Provvedi e De Stefano si sposeranno a Modena, città natale della sposa. (Continua dopo la foto)

















Con l’imprenditore Silvia ha ritrovato il sorriso dopo la fine della turbolenta storia con Fabrizio Corona. Giorgio è quel misterioso Malefix che per lei aveva inviato un messaggio con un aereo nella scorsa edizione del GF Vip. Lui, imprenditore, è estremamente riservato e sempre poco incline e mostrarsi davanti a telecamere e ai paparazzi. Ma tornando alla gravidanza ora è proprio Silvia Provvedi a rompere il silenzio. La cantante ha tolto ogni dubbio pubblicando la prima foto con il pancione su Instagram. (Continua dopo la foto)















Una foto bellissima che nella didascalia riporta solo dei cuori rossi. Silvia è ritratta con l’inseparabile sorella Giulia al fianco e il pancino in primo piano che non può proprio più essere nascosto e che è messo in evidenza dal vestito attillato, grigio a costine e a collo alto. Inutile dire che Silvia è stata letteralmente sommersa di congratulazioni, anche se molti a questo punto sono davvero curiosi di conoscere il sesso del bebè. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 22 Gen 2020 alle ore 6:32 PST



Ora che la lieta notizia è ufficiale, la domanda che tutti si pongono è: sarà un maschietto o una femminuccia? A quanto pare, la futura mamma preferirebbe un fiocco rosa e non è escluso che presto sveli il mistero su Instagram. Nelle Stories, intanto, ha ringraziato i follower: “Vi stiamo leggendo tutti. Grazie davvero di cuore per tutto l’affetto che ci dimostrate. Ormai siamo una Famiglia e ci sentiamo fortunate a condividere con voi un momento così speciale. Vi vogliamo bene, Silvia e Giulia”.

