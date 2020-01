Martina Nasoni è la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello e nei giorni scorsi è tornata al centro del gossip dopo che il suo ex, Daniele Dal Moro, è stato confermato nuovo tronista di Uomini e Donne. Dunque la storia tra i due ex gieffini è ufficialmente finita anche se da mesi andava avanti tra incomprensioni e pause.

E Martina ha deciso di intervenire su Instagram per chiarire alche dichiarazioni rilasciate al settimanale DiPiù. " Io non ho rifiutato il trono – ha precisato via social -, io ho fatto una supposizione: se mi avessero chiesto di diventare la nuova tronista non so se avrei accettato per via di una storia ancora non completamente conclusa… almeno dentro di me". "Vi chiedo di calmarvi tutti, anche con i commenti e soprattutto con gli insulti, nei confronti di questo ragazzo perché me la devo vedere io e sono cose mie", ha aggiunto rivolgendosi ai fan.

















"L'unica cosa che mi viene da aggiungere è che gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato", è stata la conclusione. Nelle ultime ore, poi, Martina Nasoni è tornata su Instagram ma per raccontare un brutto episodio avvenuto giovedì mattina mentre era con la mamma. Le due sono state avvicinate da un uomo in stazione, a Terni, che le ha aggredite.















Parole pesanti e spintoni, racconta la vincitrice del GF. Le due hanno corso il rischio di venire picchiate da quest'uomo che, parole della Nasoni, sarebbe stato a dir poco alternato. "Questa mattina alla stazione di Terni, mentre ero insieme a mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo visibilmente alterato ci ha aggredito con parolacce, minacce e spintoni", ha spiegato in una Storia.











“Grazie al tempestivo intervento di un ragazzo e delle forze dell’ordine, chiamate da mia madre, ne siamo uscite illese”, ha continuato. Per fortuna solo un grosso spavento, ma Martina ha anche aggiunto che deve ancora riprendersi:: “Tantissimo lo spavento! Voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute e soprattutto le forze dell’ordine che mi hanno scorata ai binari”.

