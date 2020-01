È nella casa del Grande Fratello Vip ma con la testa è altrove. Paola Di Bendetto non fa che pensare al suo fidanzato Federico Rossi, membro del duo di successo Benji & Fede. All’interno della casa Paola parla spesso di lui, per esempio ha raccontato a tutti che lui ama farle sorprese con regali e bigliettini d’amore. Lei sente forte la sua mancanza e si vede. Ma lui, finora, non aveva mai detto nulla né incoraggiato pubblicamente la fidanzata. I fan, dunque, avevano pensato che non l’amasse veramente e cose simili.

Ma, si sa, meglio non giudicare le apparenze, in fondo che possiamo saperne noi di cosa ha nella testa e nel cuore Federico Rossi? Ecco. E comunque Federico Rossi finalmente ha fatto una dedica a Paola Di Benedetto. E ha finalmente messo a tacere i fan cattivoni che a volte aprono bocca per darle fiato. Federico Rossi ha rotto il suo silenzio su Instagram scrivendo quanto segue. Continua a leggere dopo la foto

















“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”. Altro che momenti di crisi che erano state ipotizzati… Quelli si amano e pure tanto. Dopo la rottura la scorsa estate sono più affiatati che mai. Continua a leggere dopo la foto















“La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore dò tutto. Ma quando vedo mancare il rispetto non ci sto”, aveva raccontato lei su Instagram spiegando di essere dimagrita molto per il dispiacere e la sofferenza. Poi, però, tutto si è risistemato. E i due sono tornati insieme belli e innamorati. Ma cosa era successo? Perché si erano lasciati? Nella casa del Grande Fratello Vip Paola si è fatta sfuggire qualcosa. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Auguri amore mio, auguri per tutto, tutto quanto ❤️💫🌘+25 Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: 8 Gen 2020 alle ore 11:22 PST

Cosa ha detto? Qualcosa che i fan hanno carpito immediatamente: “Non può capitare un momento di debolezza a qualcuno? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante poi è guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti”. Da qui si è capito che il problema tra i due fosse stato un problema di tradimento. Al GF Vip la Di Benedetto ha anche detto di sentire un po’ la pressione della madre: “Mia madre mi dice sempre che vorrebbe diventare nonna io però non mi sento pronta, anche il matrimonio mi spaventa”.

Il grande sospetto di Paola Di Benedetto: dopo quello che ha notato al GF Vip qualcosa non torna