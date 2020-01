Elisa De Panicis è stata la prima eliminata al televoto del GF Vip 4. Influencer 28enne da 1 milione di follower, è stata preferita ad Andrea Montovoli ma nonostante sia rimasta in Casa per pochi giorni si è subito distinta. Ha attirato gli sguardi di coinquilini e telespettatori per la sua bellezza e il suo fisico esplosivo ma anche per le discussioni con Andrea Denver, il modello con cui lei sostiene di aver avuto più di un’amicizia e che ha accusato di giocare con molta strategia.

Elisa è poi tornata a sorpresa nella Casa durante la diretta per avere un altro confronto con lui ed è stato a quel punto che Alfonso Signorini ha lanciato una bomba di gossip: "La nostra Elisa ha il cuore già occupato, perché pare che il suo cuore batta per un terzino del Milan che si chiama Hernandez!", ha detto.

















Lei era imbarazzatissima dopo quella spifferata e non ha commentato. Il GF Vip, però, per Elisa è stato solo l'ultimo dei suoi impegni in tv. Ha iniziato la sua carriera nel 2011 a Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo, poi ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, e a Mujeres y hombres y viceversa. Senza contare la fama su Instagram, dove è considerata un'influencer.















Poi, nel 2020, è arrivata la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che come detto è stata breve ma intensa. Nella Casa Elisa si è fatta conoscere meglio e tanti sono rimasti colpiti dalla sua bellezza. Indimenticabile, per esempio, la sua doccia hot nella Casa. Insomma, Elisa è una bomba sexy. Ma è sempre stata così? Sul web ora sono spuntate alcune foto del "prima".











Elisa De Panicis si è rifatta? La 28enne non ha mai fatto riferimento a presunti interventi estetici ma stando a queste vecchie foto avrebbe fatto ricorso a qualche ritocchino per cambiare il suo aspetto estetico. Alcuni siti e profili social di gossip hanno scavato e tirato fuori queste immagini risalenti a qualche anno fa in cui l’influencer appare diversa nei lineamenti. E infatti sotto ai post gli utenti si sono scatenati: “Pure lei rifatta”, “Miracoli della chirurgia, “I soldi rendono tutte bellissime”, si legge.

