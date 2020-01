Valentina Vignali è uno splendore di ragazza. Cestista e modella che si è fatta conoscere meglio dal grande pubblico per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, la 28enne ha da poco sorpreso tutti i suoi fan con il suo primo singolo di debutto sulla scena musicale dopo aver pubblicato il suo primo libro, “Forti come noi”.

Il brano che introdurrà Valentina Vignali nel mondo del rap si intitola ‘Nada’. Non solo lavoro. Anche sul fronte sentimentale per la modella è un periodo molto felice. Dopo la fine della storia con Stefano Laudoni, Valentina è andata avanti e ora festeggia già un anno insieme al nuovo fidanzato, Lorenzo Orlandi. A lui ha dedicato un tenero post in vista dell’anniversario. “I nostri primi 365 giorni insieme…Auguri a noi”, ha scritto nella didascalia di una foto che la immortala insieme al suo Lorenzo. (Continua dopo la foto)

















A proposito di Instagram, Valentina Vignali è attivissima anche sul fronte foto provocanti e sexy. Qualche tempo fa aveva lasciato a bocca aperta i suoi oltre 2 milioni di follower con uno scatto bollente, in intimo. Una foto in lingerie, per giunta scattata tra le lenzuola, in cui la 28enne è bella da togliere il fiato. Lo pensano anche i fan a giudicare dai tanti, tantissimi like e commenti. (Continua dopo la foto)















Il nuovo post di Valentina Vignali, poi, è ancora più hot. E, inutile dirlo, ha letteralmente scatenato il suo pubblico dal momento che si mostra senza veli. Solo stivali alti e un cappello sulle parti intime: atomica. Valentina si lascia ritrarre in piedi, sorride e si copre con una mano i seno generosi mentre con l’altra regge un cappello nero. E spunta anche un tatuaggio nascosto all’altezza del costato. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🧸 @angelodemarchisphoto Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 20 Gen 2020 alle ore 5:59 PST



La foto di Valentina Vignali nuda non poteva certo passare inosservata e anche questa volta cuori e complimenti (anche un po’ spinti) sono arrivati all’istante. «Figa pazzesca da Olimpiadi», «Stellare. Che sventola», «Meravigliosa», si legge. E ancora, tra i numerosissimi: «Ti piace proprio farti fotografare nuda», «Che gnocca», «Gambe appena appena lunghe. Magnifica», «Bellissima».

GF Vip, Paolo Ciavarro sempre più intimo con ‘lei’. C’è un retroscena: è mamma Eleonora Giorgi a rivelarlo