Stella Manente è nel cast de ‘La pupa e il secchione e viceversa’. Tra le Pupe di quest’ultima edizione, condotta da Paolo Ruffini con la partecipazione di Francesca Cipriani, è sicuramente tra le più in vista. Non solo per il suo carattere estroverso e perché nella scorsa puntata ha baciato uno dei secchioni, ovvero Di Benedetti, ma perché il suo nome era già noto alle cronache.

Influencer classe 1992 (su Instagram ha quasi 300mila seguaci), Stella Manente era stata travolta dalla bufera mediatica per il commento sul gay pride di Milano. Parole forti nei confronti del mondo LGTB che poi la costrinsero alle scuse pubbliche. “Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire, cazzo. Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler”, aveva detto tra le Storie mentre camminava di fretta per raggiungere la Stazione Centrale. (Continua dopo la foto)

















Uno sfogo per cui Stella Manente era stata pesantemente attaccata sui social tanto che il suo nome era diventato in poche ore uno degli argomenti più discussi su Twitter. Poi, poche ore dopo, l’influencer si era scusata con numerosi video e messaggi sui social: “Non volevo offender nessuno. Non sapevo ci fosse il gay pride”, si era giustificata senza però riscuotere approvazione da parte degli utenti. (Continua dopo la foto)















Ora Stella è in tv con ‘La pupa e il secchione’ e nel frattempo su Instagram continua a provocare i fan dall’alto del suo metro e ottantacinque di curve da capogiro. La Pupa si diverte a pubblicare scatti da urlo ma al popolo della rete, come riporta Il Giornale, non è sfuggita una delle Storie registrate a Hong Kong che vedono la bella Stella ballare su un terrazzo della città. (Continua dopo le foto)











Ma a colpire maggiormente è stata l’assenza di mutandine dell’influencer. Incidente hot? Non sembra perché durante la coreografia la Manente alza la gamba in favore di camera mostrandosi quindi senza censure mentre l’amica che ballava con lei metteva una mano sul davanti. La Storia in questione è stata ripostata da Deianira Marzano, secondo cui quel gesto è solo frutto della voglia della Manente aumentare il numero di follower.

“Ma quella cicatrice?”. Justine Mattera col fisico spaziale in mostra, ma tutti notano quel dettaglio