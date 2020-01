Vanessa Incontrada non sarà al Festival di Sanremo 2020. Nonostante le pressioni del pubblico, che la ama da sempre e dopo averla vista a ’20 anni che siamo italiani’ con Gigi D’Alessio ha iniziato a gridare a gran voce il suo nome per vederla sul palco dell’Ariston, la conduttrice, attrice e modella spagnola non è tra le ‘vallette’ che Amadeus ha scelto per essere affiancato durante le quattro serate della kermesse.

Al suo posto ci saranno altre donne famose, da Antonella Clerici a Diletta Leotta passando per Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno e Mara Venier, e Amadeus che è presentatore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival non ha specificato i motivi dell'esclusione di Vanessa. E anche lei, interrogata sull'argomento dalla stampa, si è rifiutata di commentare. La Incontrada si era detta felice per la fiducia espressa dal pubblico, poi è arrivato l'annuncio con i 10 nomi tra cui, come detto, lei non figura.

















Secondo Sorrisi e Canzoni Tv, Vanessa Incontrada non sarà al Festival per via dei suoi impegni di lavoro. Sarà infatti in tournée a teatro con un nuovo spettacolo. E durante la conferenza stampa del lancio della nuova mini serie che la vede protagonista, 'Come una madre', avrebbe chiarito: "La decisione è stata mia, perché ci sono dei tempi e dei momenti in cui un'artista decide di parlare poco, e non devo dire il motivo, si concordano le cose giustamente per il vostro lavoro e ho detto all'ufficio stampa di fare una piccola intervista ma molto mirata. Però queste cose non puoi dirle qua".















E poi, sull'assenza al Festival, ha chiuso così la questione: "Non è la sede per parlare di questo". Punto. Sanremo o no, Vanessa Incontrada resta un idolo per i fan. E in attesa di vederla in 'Come una madre', sul suo profilo Instagram è spuntata una foto di famiglia che ha letteralmente spopolato. A proposito di madre, ecco l'attrice in un bellissimo selfie per augurare buon weekend ai fan con mamma Alicia e la sorella più piccola Alice.









Visualizza questo post su Instagram Un abbraccio ❤ Besitos Amigos 😙🦋 #family #BuonWeekend Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 18 Gen 2020 alle ore 4:35 PST



“Un abbraccio, besitos amigos”, ha scritto la bellissima e seguitissima Vanessa nella didascalia a cui ha aggiunto gli hashtag #family e #buonweekend. Vanessa, Alicia e Alice: praticamente 3 sorelle. “Che belle!”, “Tre donne meravigliose”, “Tua sorella è identica”, “Semplicemente incanto”, “Siete tutte e 3 delle grandi bellezze”, si legge tra i tantissimi commenti. I fan d’altronde adorano quando Vanessa li fa entrare nel suo mondo. E certo, adorano lei e la sua genuinità.

