Elisabetta Gregoraci, caos per il ‘Dopo Festival’. E sul quotidiano ‘scappa’ la clamorosa gaffe

Favino al posto di Savino nel titolo e Fiorello scatena l’ironia social. Il refuso che cambia volto ai protagonisti della polemica festivaliera numero uno, non sfugge all’inventore della ‘rassegna stampa’ più divertente di radio e tv, Fiorello.

Si tratta di un articolo sulla denuncia social fatta dall'ex moglie di Flavio Briatore e showgirl calabrese che, giovedì 16 gennaio, si è sfogata su Instagram per esser stata esclusa da L'Altro Festival per via delle adesioni politiche del suo ex marito. Ma qui arriva l'errore. La persona criticata dalla showgirl non è il famoso attore che recentemente ha vestito i panni di Bettino Craxi al cinema, ma il conduttore radio-televisivo Nicola Savino. "FAVINO su queste cose non transige e SILURA! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere "Hammamet" … SEI FUORIIIIII!", scrive su Twitter Fiorello, giocando sull'equivoco.

















Secondo la denuncia di Elisabetta Gregoraci, Nicola Savino l’avrebbe esclusa dal dopo festival in quanto ex moglie di Flavio Briatore, uomo di destra. Una ‘colpa’ che, per una lettera sbagliata dal titolista, è ora andata in carico all’attore protagonista di ‘Hammamet’.

E sotto il post di Fiorello gli utenti si scatenano. "Ma in caso qualcuno scrivesse la sceneggiatura de sto dramma festivaliero… la parte de #Favino chi la fa?", cinguetta Milo. Mentre Sebastiano già ipotizza un esilio per il malcapitato che ha commesso l'errore: "Hammamet sarà la nuova residenza del titolista". Mentre Vale, senza pietà, segnala un altro refuso: "Anche la didascalia che dice 'ex moglie di BRAITTORE' non è male".















Il caso ovviamente riguarda l'accusa di Elisabetta Gregoraci a Nicola Savino, che dice di averla esclusa da Altro Festival (lo show di Raiplay che andrà in onda la notte dopo Sanremo 2020) per le simpatie politiche dell'ex marito Flavio Briatore. "Cari amici e amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo 'a cose fatte', che non farò parte del cast de 'L'Altro Festival' così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino, con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione".









FAVINO su queste cose non transige e SILURA!

Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere “Hammamet” … SEI FUORIIIIII! @pfavino @NicoSavi … @SanremoRai #sessismo pic.twitter.com/kJ5oOJ1hs9 — Rosario Fiorello (@Fiorello) January 17, 2020

“E nel farlo ha addotto motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra”. Elisabetta veva continuato il suo lungo post, confessando di essere molto scossa per quanto successo.

