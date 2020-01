Jasmine Carrisi, la foto scatena il putiferio: il dettaglio che notano in tanti

Primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi si sta facendo conoscere sempre di più dal pubblico. Diciannove anni compiuti da poco, è seguitissima su Instagram e proprio la scorsa domenica è stata ospite di Barbara D’Urso. Ha ovviamente parlato con commozione di nonna Jolanda, la mamma del cantante scomparsa a dicembre scorso, e sfoggiato un look nuovo di zecca.

Nel corso dell'intervista a Domenica Live, a giudicare dai post apparsi in rete, gli spettatori più social non solo sono rimasti colpiti dalla bellezza di Jasmine, ma hanno notato subito che la Carrisi non è più bionda come la mamma. Ora ha optato per un colore più scuro, come mostrato poco prima della puntata anche su Instagram. Già, Instagram. Seppur giovanissima e, a parte qualche ospitata in tv, nemmeno troppo presente sul piccolo schermo Jasmine conta oltre 60mila follower su Instagram.

















Jasmine Carrisi è molto attiva sul social e pubblica di continuo foto e video del suo quotidiano. Ma non è immune dalle critiche. Sotto ai suoi post ci sono sempre tantissimi complimenti perché, e questo è oggettivo, è davvero una bellissima ragazza. Occhi azzurri, capelli lunghi, labbra carnose, pelle di porcellana e fisico esile. Ma non del tutto naturale ad avviso degli hater.















In uno degli ultimi post, quello che trovate in fondo, Jasmine ha dovuto fare i conti con commenti al vetriolo. Molti utenti l'hanno infatti accusata di essersi gonfiata le labbra che, con anche per via di quel broncio, sono sembrate più carnose del solito. «In casa Lecciso regna il botulino!», «Ma le labbra?», «Orrenda… ma perché le ragazze fanno di tutto per imbruttirsi», «Come si fa a essere rifatti a questa età le labbra sembrano due canotti», si legge sotto.









Naturalmente non mancano i messaggi in sua difesa: «Bellissima dentro e fuori, chi ti critica ha gli occhi foderati di prosciutto – ha scritto un utente – E complimenti per la tua splendida famiglia, non capisco certi commenti nei confronti di Lori che come te è una bellissima donna, dotata di intelligenza, auto ironia, valori profondi, senso del rispetto e umiltà. Chi insulta lei insulta Al Bano che l’ha scelta come mamma dei suoi figli al pari di Romina». La reazione di Jasmine a quei commenti cattivi? «Ho messo la bocca a papera si usa dal 2015 non rompetemi le pa**e».

