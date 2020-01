Guendalina Tavassi bollente sui social: fan “stesi”. Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, la Tavassi è senza dubbio una di quelle che più è rimasta nel cuore del pubblico. Era il 2010 e Guendalina entrava nella casa del Grande Fratello e conquistava il pubblico con la sua bellezza. Oggi Guendalin Tavassi è una influencer da quasi un milione di follower: sui social la Tavassi posta continuamente foto e video delle sue giornate e del suo fisico pazzesco. Fisico che Guendalina non copre, anzi, che mostra con orgoglio.

Classe 1986, originaria di Roma, da quando è entrata al Grande Fratello la Tavassi ha mostrato un carattere forte e un grande carisma. Figlia di genitori separati, ha trascorso un'infanzia difficile a seguito del divorzio dei genitori. La Tavassi, dopo la separazione dei genitori, è andata a vivere con il padre con il quale ha instaurato un rapporto forte e speciale. Ma è rimasta in ottimi rapporti anche con la madre: i suoi genitori, per quanto possibile, hanno cercato di non farle accusare troppo la loro decisione.

















Tra le protagoniste del GF 11, a causa del suo carattere a volte spigoloso, Guendalina è stata anche molto criticata dal pubblico. Ma, grazie allo stesso carattere, veste alla perfezione i panni di opinionista (lavora soprattutto nei programmi di Barbara D'Urso). Ma il Gf non è stato l'unico reality che l'ha vista protagonista: nel 2012 Guendalina Tavassi ha partecipato a L'Isola dei famosi mentre nel 2018 ha partecipato a Tale e quale show.















Sposata dal 2013 con Umberto D'Aponte, Guendalina ha due figli, Chloe e Salvatore. Da una precedente relazione, però, aveva avuto anche la figlia Gaia. Ma torniamo a Guendalina Tavassi e alle sue foto su Instagram. Nelle ultime ore la ex gieffina ha postato delle storie che la ritraggono in modo davvero bollente. Abito bianco corto, scollatura vertiginoso e nessuna traccia di reggiseno. I fan di fronte a quella visione sono rimasti basiti.









Il fisico è perfetto, le gambe snelle e tornite ma gli occhi di tutti cade sul seno abbondante della Tavassi. Che Guendalina ha deciso di non coprire con l’intimo. Uno scatto e un look davvero bollenti che hanno “steso” letteralmente i suoi fan. “Almost ready” ha scritto la Tavassi a didascalia di quelle immagini. Ma chi avrà letto le sue parole? Lo hanno fatto di sicuro in pochi…

