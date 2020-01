Adriana Volpe si trova benissimo nella Casa del GF Vip. Più volte, in diretta e durante i day-time, la conduttrice ha detto di divertirsi e di avere un ottimo rapporto con i suoi coinquilini, ma nelle ultime ore è finita nel mirino del popolo del web che non ha per niente gradito il suo atteggiamento con Carlotta Maggiorana, ex Miss Italia. Cosa è successo?

Poco dopo il suo ingresso al reality, la bella Carlotta aveva avuto una crisi forse dovuta alla sua estrema sensibilità, aveva poi spiegato agli altri. “Non ho mai vissuto questa situazione ed essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona – aveva detto – Io mi affeziono alle persone, quindi qualsiasi stupidaggine detta o fatta mi fa rimanere male. Non posso pretendere da una persona quello che vorrei, allora qualsiasi gesto o mancanza nei miei confronti ci rimango male”. (Continua dopo la foto)

















Probabilmente, come riporta Il Giornale, Carlotta si riferiva al piccolo scontro avvenuto poco prima con Adriana Volpe, che aveva ritenuto il letto rifatto dalla Maggiorana “una ciofeca”. Nei giorni successivi, però, la conduttrice ha continuato a manifestare una certa insofferenza nei confronti della ex Miss. Non solo l’ha nominata, ma è tornata a parlare dei suoi problemi con Licia Nunez ed entrambe hanno manifestato una serie di dubbi. (Continua dopo la foto)















“Ci saranno dei momenti in cui avrai motivazioni futili perché non sai chi cacchio nominare – ha commentato la Volpe – Lei aveva già avuto un pianto isterico la notte prima…”. E poi: “Una che mi va in apnea, che non riesce a respirare, che va in agitazione dopo cinque giorni che stai qui, ma di cosa stiamo parlando? – ha aggiunto imitando la ex Miss Italia -. Ma perché io sono sensibile! Oh…su! Sono sensibile…Fortifichiamoci!”. (Continua dopo foto e post)









Forse Magalli aveva ragione a cacciarla dal suo programma, denigrare una ragazza che ha 20 anni meno di te solo perché ha avuto un momento di debolezza, se Carlotta ha avuto un attacco di panico qual è il tuo problema??? Ma ce la fai? #gfvip pic.twitter.com/MyGtErftLL — MarcoMelCFAN (@MarcomelC) January 16, 2020



Gli spettatori più social non hanno apprezzato l’atteggiamento di Adriana Volpe nei confronti della Maggiorana. E si sono riversati sul web a commentare la vicenda: “Forse Magalli aveva ragione a cacciarla dal suo programma, denigrare una ragazza che ha 20 anni meno di te solo perché ha avuto un momento di debolezza, se Carlotta ha avuto un attacco di panico qual è il tuo problema??? Ma ce la fai?”, ha scritto uno. E altri: “Ma come si permette! Lo sa che gli attacchi di panico e l’ansia sono malattie? Vergogna. Si meriterebbe un cazziatone”, “Altro che volpe, questa è una vipera”.

