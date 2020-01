Francesca Cipriani è la Pupa per eccellenza. E quindi non poteva mancare nel cast della nuova edizione del format ora affidato a Paolo Ruffini, ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’. Che per la cronaca ha registrato buoni ascolti: l’ultima puntata andata in onda, quella di martedì sera in cui è anche scattato il bacio tra Stella Manenti e il Secchione De Benedetti, ha sfiorato i 2,2 milioni di spettatori per uno share dell’11%.

Sono passati circa 10 anni da quando Francesca, che oggi è spesso ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso, prendeva parte alla trasmissione e intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato di essere stata corteggiata, in passato, da autentici secchioni. “Certo che sì. Il mio primo fidanzato lo era. E non l’ho mai scordato: d’altronde con il primo amore succede sempre così. Nel mio caso, posso dire che era un genio”. (Continua dopo la foto)

















“Non scherzo – ha aggiunto la Cipriani – , era bravissimo, negli studi, nella vita. Comunque attenzione: non tutti i secchioni sono uguali. Ce ne possono essere alcuni che in realtà sono dei ‘pupi latenti’. E negli anni finiscono per togliersi gli occhiali, fare la ceretta e diventare dei veri fusti”. Tv e fidanzati a parte (al momento Francesca è single), la ex Pupa può contare su una vasta schiera di corteggiatori. (Continua dopo la foto)















Basta aprire il suo profilo Instagram per rendersi conto quanti ammiratori abbia Francesca Cipriani, che non perde mai occasione di mostrare le sue curve e il suo fisico esplosivi con foto e video. Uno degli ultimi scatti, poi, ha praticamente ipnotizzato i follower. Non è certo la prima volta che il suo décolleté è in primo piano ma con quel costume rosa sembra ‘strabordare’. (Continua dopo foto e post)











Francesca posa con un costume intero scollatissimo ed è impossibile non far cadere l’occhio ‘lì’. I commenti sotto al post sono arrivati a pioggia: «Beato il costume!», «Ti prego basta con questi foto! Non ce la posso fare! Sto impazzendo!», si legge sotto. E ancora: «Complimenti, bellissima come sempre», «Meravigliosa e incantevole creatura», «Unica la nostra pupa!» .

Elisabetta Canalis sexy oltre ogni limite e “inarrivabile”: la foto ‘rovente’