Nelle ultime ore non si fa che parlare di Bianca Guaccero. Secondo il settimanale Chi, infatti, dalla prossima stagione televisiva la conduttrice pugliese sarà al timone di un nuovo format, in onda la mattina su Sky, e dunque lascerebbe Detto Fatto, il programma in onda su Rai2 ereditato da Caterina Balivo.

E così, stando a questa indiscrezione che ha subito fatto il giro della rete, dopo due anni alla guida del factual show di Rai2, la bella Bianca Guaccero – che in ogni caso vedremo fino a maggio in studio – potrebbe dire addio al programma e secondo alcuni rumor avrebbe già firmato un nuovo contratto. Al momento, però, non ci sarebbero altri indizi e la presentatrice non ha né confermato né smentito la voce che di sicuro non sarà piaciuta al suo affezionato pubblico.

















Per ora comunque Bianca Guaccero resta la regina di Detto Fatto ed è proprio in studio che ha festeggiato il suo 39esimo compleanno. Poi, su Instagram, ha ringraziato i tanti follower dell'affetto ricevuto. "Grazie per tutti i migliaia di messaggi che mi avete scritto!!!! Vi siete superati!!!", ha scritto la conduttrice nella caption del post in cui ha condiviso due foto scattate in trasmissione.















In entrambi gli scatti accanto a lei c'è Jonathan Kashanian, il tutor di Detto Fatto che ogni giorno regala perle di gossip nella sua rubrica. Nella prima foto Bianca, che indossa uno sfavillante abito rosso, tiene tra le mani un mazzo di rose, mentre lui l'abbraccia sorridente. Nell'altra davanti a due torte golose, i due si scambiano un bacio virtuale sulle labbra.











Come riporta il sito Di Lei, anche se il bacio con Jonathan è soltanto virtuale, alla vista di quello scatto i fan si sono precipitati a commentare su quanto sono belli insieme. “Siete Stupendi”, “Bellissimi e pieni di allegria che ci comunicate grazie ”, si legge sotto. Qualcuno, poi, preso dall’entusiasmo, osserva: “Ma insieme spaccate. Bravissimi!!!!auguri a voi due” e “Tanti auguri a tutti e due”.

