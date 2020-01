Elisabetta Canalis torna a infuocare Instagram. Solo qualche giorno fa la ex Velina mora di Striscia la Notizia si era mostrata in tutta la sua bellezza pubblicando una Storia con le gambe in primo piano. “Made in Sardegna ma cittadina del mondo” era stata la didascalia lasciata dalla Canalis sull’immagine delle sue gambe tornite, snelle e perfette.

La foto era stata scattata dal naturopata, dove si è concessa un bel massaggio. Poi ha deciso di postare l’immagine delle sue meravigliose gambe. Che sono tutte in vista, coperte solo da leggerissimi collant. “Mi dici quale pozione hai usato?”, ha poi chiesto alla naturopata che ha replicato facendo un cuoricino. La nuova foto sexy invece arriva sempre da un posto di mare ma dalle Bahamas e in pochi minuti ha scatenato una pioggia di cuoricini e complimenti per una delle Veline più amate in assoluto. (Continua dopo la foto)

















Elisabetta Canalis è immortalata in ginocchio sulla spiaggia mentre, con la sabbia sul corpo e una mano tra i capelli, fissa l’obiettivo. Indosso ha un costume intero bianco ma molto molto sgambato e scollato. Un look, questo, che non poteva certo passare inosservato tra i suoi tanti fan. Che si sono subito ‘accesi’. (Continua dopo la foto)















Il costume scopre ogni curva del suo corpo. La schiena, ma anche il décolleté e sotto, visto quanto è sgambato. Un successone: poche ore e già oltre 39mila like sotto al post. Perché Eli è “di una bellezza che lascia senza fiato”, osserva più di qualcuno. Già, per lei il tempo sembra non passare mai e non c’è foto in cui non venga fatta questa osservazione. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram #throwbackthursday when in Bahamas 🇧🇸❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:06 PST



“Spettacolo assoluto, nessuno come lei”, “Inarrivabile”, “Distante anni luce da tutte…”, “Unica”, “La donna più bella che Dio abbia creato… Un sogno”, si legge tra la miriade di messaggi lasciati da fan estasiati di fronte a quello spettacolo. E ancora: “La numero uno”, “Come te, non ne rinascono!”, “Eterna”, “Sembra una foto fatta 20 anni fa”, “Sei un sogno proibito”, “Pazzesca Ely”, . E per chiudere: “Almeno una non rifatta… complimenti sei proprio una bella donna”.

