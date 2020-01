“Lavatevi!”. Chiara Nasti furiosa se la prende con i suoi follower in modo feroce. Il motivo (assurdo)

Chiara Nasti, è polemica per le parole dell’influencer. Lo sappiamo, Chiara Nasti è una che non ha peli sulla lingua e che dice sempre quello che pensa anche se ciò che dice non piacerà. Proprio per questo è molto amata dai suoi follower. Ed è proprio per questo che, con la sua ultima affermazione, è stata travolta dalle critiche. Chiara Nasti è una influencer e il suo profilo Instagram è seguito da più di un milione di persone. E tutte quelle persone hanno sentito ciò che ha detto Chiara.

Parole non proprio carine che hanno sollevato un bel polverone. Attraverso le storie di Instagram la Nasti ha risposto ad alcuni messaggi che aveva ricevuto. E, nel rispondere, ha usato parole piuttosto dure. Bisogna dire che i messaggi che Chiara aveva ricevuto dai fan erano di critica. Certi fan le avevano detto che non è igienico portare un cane al supermercato. Questo in risposta ai filmati in cui Chiara si mostrava al supermercato col proprio cane.

















I follower, alcuni, non condividono quella scelta di andare al supermercato col cane e hanno criticato Chiara che, però, non è certo rimasta in silenzio a farsi criticare. Chiara Nasti è legatissima al suo cane e non sopporta che qualcuno possa averla avuta con lui. E ha reagito in modo davvero furioso: "Il mio cane è più pulito di voi, che avete le facce verdi. Lavatevi!". Insomma, non è andata per il sottile ed è stata piuttosto offensiva.















Nel replicare furiosa a chi l'aveva criticata, Chiara Nasti ha fatto sapere di lavare i denti al suo cane con lo spazzolino elettrico. Questo per sottolineare che tiene molto alla sua igiene e che lava di continuo il suo cucciolo. "Avete i capelli pieni di olio, si possono friggere le patatine sule vostre teste", ha detto ancora Chiara ai follower che l'avevano criticata. Insomma, insulti pesanti che i fan ovviamente non hanno affatto gradito.









Visualizza questo post su Instagram 🏝 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 8 Gen 2020 alle ore 3:42 PST

Visualizza questo post su Instagram Non parla la mia lingua ma comprende il mio 💘 🐶 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 11 Gen 2020 alle ore 4:03 PST

Non è certo questo il modo di rivolgersi alle persone che ti fanno portare a casa la pagnotta. Forse Chiara Nasti dovrebbe darsi una calmata. O comunque imparare la diplomazia… Avrà pure avuto ragione ma con la sua reazione estrema, è passata in un attimo dalla parte del torto… E voi che ne dite?

Senza trucco né filtri. Chiara Nasti come mai si era mostrata prima: “Non mi vergogno più”