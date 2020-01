“Sono stata costretta”. Melissa Satta e i problemi di salute, la confessione della showgirl spiazza

Problemi di salute per la ex velina Melissa Satta. La Satta è una delle donne della televisione italiana più amate dal pubblico: la sua carriera, una continua ascesa, è iniziata sul bancone di Striscia. Melissa Satta, nata a Boston da genitori italiani, è rimasta su quel bancone per tre stagioni affiancando prima Thais Souza Wiggers e poi Veridiana Mallmann. È stato proprio grazie a Striscia la notizia che Melissa Satta è diventata famosa. Dopo Striscia la Notizia l’abbiamo vista anche nelle serie tv quali

Il giudice Mastrangelo e nel film Bastardi. Ma il vero regno di Melissa Satta è la tv, nei programmi legati al mondo del calcio. Tra questio Controcampo, Tiki Taka e Quelli che il calcio. Il suo amore per il calcio? Ovviamente ha a che fare con l’amore della sua vita: il calciatore Kevin Prince Boateng. I due sono fidanzati dal 2011 e sposati dal 2015. Hanno un figlio meraviglioso – identico alla mamma – che si chiama Maddox. Continua a leggere dopo la foto

















Dopo un periodo di separazione per motivi che non sono stati mai resi noti, i due sono tornati insieme per la gioia del figlio. Non solo tra loro è stato ritorno di fiamma, i due hanno anche intenzione di allargare la famiglia e regalare un fratellino o una sorellina a Maddox. Evviva. Attivissima e seguitissima sui social, Melissa Satta solo su Instagram ha una “platea” di più di 4 milioni di follower. Ai quali di recente ha fatto una confessione che riguarda la sua salute. Continua a leggere dopo la foto















Come ha raccontato nelle stories, Melissa Satta ha passato un momento difficile: “Negli ultimi mesi sono stata costretta a eliminare tante cose. Latte, burro, formaggi, il mio corpo non li tollerava più e mi stava provocando tanti problemi di salute” ha detto Melissa. Adesso, grazie all’eliminazione di quegli alimenti che le davano problemi, Melissa sta meglio. Per fortuna, i fan si erano preoccupati quando avevano sentito di quei suoi problemi di salute… Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Sunday morning ☀️ #galleriavikmilano #suppliedby Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 12 Gen 2020 alle ore 3:04 PST

Visualizza questo post su Instagram Buon anno a tutti! ❤️ 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣✅ 🔛2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 1 Gen 2020 alle ore 4:00 PST

Oggi Melissa è in forma smagliante, lo dimostrano le foto che posta sui social dove appare radiosa e felice. Oltre che bellissima. Ora che ha eliminato dalla sua vita i cibi che la facevano stare male, è tornata al massimo. E anche il ritrovato amore con il suo Kevin Prince, ne siamo certi, ha avuto un ruolo rilevante in tutto questo.

Melissa Satta, il figlio Maddox è diventato uguale a lei: bellissimo