Benedetta Parodi è la sorella minore di Cristina e anche lei è famosissima, in tv e sui social. Giornalista, conduttrice tv e padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, sui social la zia Bene è attivissima e, da esperta di cucina quale è. dà spesso ricette e consigli ai suoi tanti follower.

Ma ogni tanto condivide anche qualche scatto del suo privato e ultimamente, in occasione dell’anniversario delle nozze bis con il suo Fabio Caressa, ha pubblicato un bellissimo scatto in compagnia del maschietto di casa, il figlio Diego. Un anno il 20esimo anno di matrimonio e “per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più”, aveva scritto Benedetta annunciando il lieto evento. (Continua dopo la foto)

















E così, in una location da sogno come quella delle Maldive Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno rinnovato le promesse davanti ai figli Matilde (nata il 12 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 28 ottobre 2009). È già passato un anno e la ‘zia Bene’ ha postato sul suo Instagram due bellissime fotografie di quel giorno emozionante. Una col marito e una con il piccolo Diego. (Continua dopo la foto)















“Un anno fa” è la didascalia che sceglie Benedetta Parodi per lo scatto di lei, super sorridente in abito da sposa, mentre abbraccia il terzogenito. I like e i commenti sono arrivati a pioggia sotto al post: tutti hanno notato l’incredibile somiglianza di Diego con papà Fabio, da cui ha anche ereditato la passione per il calcio. “Belli”, “Stupendi”, “Il clone del papà”, “Somiglia tutto a papà”, sono alcuni dei commenti lasciati dai fan. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram #tbt un anno fa.. Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 11 Gen 2020 alle ore 2:59 PST



Benedetta Parodi ha un legame fortissimo con i suoi figli, ma non è una mamma severa, come svelato qualche tempo fa a Vanity Fair: “Sono una mamma molto libera. E anzi mi annoiano e non le sopporto le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un’ora la televisione, un’ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei figli sono atletici, hanno un sacco di amici, e se vedono una palla hanno voglia di giocarci anche se poi a casa stanno davanti a uno schermo”.

Ieri così, oggi uno schianto (e famosissima): tutti impazziti per questa foto