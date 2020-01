Roberta Di Padua è una delle dame più in vista al trono over di Uomini e Donne. Da tempo nel parterre, non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita e, a dire la verità, ha collezionato una serie di frequentazioni poco fortunate durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. L’ultima, che ancora tiene banco, quella con Armando Incarnato. Nel corso di una delle ultime puntate Roberta ha avuto un durissimo scontro con il cavaliere napoletano.

La dama lo ha accusato di aver preso in giro lei e tutto il pubblico non raccontando la vera natura del suo legame con Veronica Ursida. "Permetti – ha detto Roberta – che io mi trattengo se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?". "Sei finta. Sei bella quanto vuoi, ma sei finta. Devi stare chilometri lontana da me", ha replicato Armando sostenendo di essere sempre stato chiaro e di non aver preso in giro nessuno.

















Roberta ha però subito ricevuto la solidarietà di Gianni Sperti e Tina Cipollari che l'hanno difesa e definita una persona vera e sincera. Un giudizio, questo, che condivide anche il pubblico che sui social durante la puntata ha appoggiato totalmente la dama di Cassino. Ma apprezza anche la bellezza di Roberta Di Padua, che proprio qualche ora fa ha regalato uno scatto mozzafiato ai suoi fan di Instagram.















Da quello che sembra il backstage di Uomini e Donne, Roberta si è lasciata immortalare in una posa molto sexy. Con indosso una minigonna nera in pelle asimmetrica che lasciava scoperte le gambe, stivali alti bordeaux e maglia nera dalle trasparenze seducenti, la dama ha lasciato tutti di sasso. I complimenti sono arrivati a pioggia sotto al post della Di Padua: "Che meraviglia di donna", "Splendore", "Che bona", si legge.











E ancora: “Sei sempre la numero uno”, “Sei veramente una donna attraente e sensuale Roberta, con quel corpo meraviglioso che c’hai, sei femminilità ed eleganza, sei unica”, “Mai visto una donna bellissima e affascinante come te in vita mia”. A giudicare dal tenore dei commenti, a Roberta Di Padua i corteggiatori non mancherebbero: “Sei stupenda… beato chi può corteggiarti”, “Una visione”, “Sei una bambola”, “Lasci sempre senza parole…”, “La più bona”.

