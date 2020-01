Ieri così, oggi uno schianto (e famosissima): tutti impazziti per questa foto

“Sono stata in questo decennio”. Questa è la didascalia che accompagna lo scatto Instagram pescato dall’album dei ricordi e che ha subito scatenato i fan. Didascalia un po’ misteriosa, ma è la foto in sé che vale tutto. Oggi è una delle ragazze più famose e richieste nel mondo della moda, oltre che una star dei social, e anche da bambina, se qualcuno avesse avuto dei dubbi, era uno splendore. Stesso sguardo vispo e sveglio e poi, a giudicare dal look, una spiccata passione per la moda già da piccolina.

Nella foto appare in primo piano con un dolcetto tra le mani. Indossa un top crop sulle tonalità del rosa in pieno stile anni Novanta che le lascia l’ombelico in mostra abbinato a una gonnellina azzurra. Capelli raccolti in due codine ‘pelose’, una rosa e una celeste, e persino un micro tatuaggio temporaneo sul petto che oggi ha lasciato il posto a quelli veri. (Continua dopo la foto)

















Come molte altre dive, nostrane e non, anche lei non deve aver resistito quando ha ritrovato questa vecchia fotografia: ha voluto subito condividerla con i suoi follower, che oggi hanno superato la quota 5 milioni e che l’hanno subito riempita di cuoricini e complimenti. La modella in questione, e lo è anche nella vita, è Kaia Gerber, la seconda bellissima figlia di Cindy Crawford. (Continua dopo la foto)















Diciotto anni compiuti a settembre scorso, Kaia Gerber ha seguito le orme della famosa mamma. Sulle passerelle ha debuttato quando era ancora minorenne e da tempo sfila su quelle più ambite e prestigiose. Ormai la secondogenita della mitica Cindy a cui somiglia in modo impressionante è sempre più gettonata dai big della moda mondiale: da Chanel a Givenchy passando da Stella MacCartnery sino a Isabel Marant e Versace. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram I’ve been in this decade Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 10 Gen 2020 alle ore 9:17 PST



Con l’inizio del nuovo anno, pare che la bella Kaia abbia chiuso la relazione tanto chiacchierata con il comico 26enne Pete Davidson. una love story durata circa 3 mesi ma non senza difficoltà. Anche mamma Cindy Crawford, sostengono i beninformati, era preoccupata per la storia di Kaia con Davidson a causa dei problemi di salute mentali di lui (gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo di personalità borderline) della giovane età della figlia. Ma dalle ultime la 18enne è tornata single.

