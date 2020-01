Per qualche ora Barbara D’Urso era riuscita a ‘fregare’ tutti su Instagram. La conduttrice Mediaset, uno dei volti più amati e discussi di Canale 5, aveva fatto credere di essersi fidanzata. Il suo pubblico sa bene che è single da tanto tempo ma quando tra le sue Storie sono apparse le immagini di una cena romantica e di un anello il gossip è esploso all’istante.

Nelle clip, del cavaliere in compagnia di Carmelita si intravedevano solo le mani con in sottofondo alcune canzoni molto significative, da “Io che non vivo” di Pino Donaggio a “È colpa mia” di Maria Nazionale sino a “Someone like you” di Adele. Questa la colonna sonora a una cena per due, con tanto di luce soffusa e dove a un certo punto spunta pure un anello. Sull’identità dell’uomo, però, nessuna informazione dalla conduttrice, che si era limitata a commentare con la frase “Cena romantica” con tanto di emoticon di una faccina con gli occhi a cuore. (Continua dopo la foto)

















Il giorno successivo, finalmente, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio e svelato l’identità del cavaliere su cui tutti si interrogavano. “Ed ecco svelato il mistero… ieri sera …mani… anello… e ci siamo fidanzati” la didascalia lasciata sotto al video con l’uomo dell’ormai famosa cena a due. E poi gli hashtag #rideresempre, #friendlove e #colcuore. Molti fan l’hanno riconosciuto all’istante: era Cristiano Malgioglio! (Continua dopo la foto)















Insomma, tutta una burla. Ma qualcuno tra i suoi fan lo aveva già capito: “Ci avrei scommesso”, “Non avevo dubbi”, hanno scritto alcuni. Ora torniamo sul profilo Instagram di Carmelita per una nuova foto ‘bomba’ ma in solitaria. Un selfie in primissimo piano dei suoi, come sempre scattato in camerino, ma molto audace. “Buongiorno – scrive lei – Che dite, vi piace questo rossetto?!? Lo metto oggi?!?”. (Continua dopo foto e post)











In effetti è raro vederla con il rossetto rosso, ma più che altro i fan sono rimasti colpiti dalla scollatura vertiginosa dell’abito dalla fantasia scozzese. Il décolleté generosissimo di Barbara D’Urso è praticamente strizzato nel vestito. I commenti? Di ogni tipo, è chiaro. Da chi ritiene che sia eccessiva vista l’età (a maggio compie 63 anni) a critiche come “Chissà perché si schiaccia sempre le tette, bah!”, “I vestiti non sono della sua taglia, apposta eh!”, “Sembra stia scoppiando!”. E poi: “Sei stupenda”, “Che bombe!”, “Bellezza stratosferica”.

