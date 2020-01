Senza trucco e coi capelli corti: irriconoscibile. Così l’attrice lascia tutti senza parole

Tra le dive lei è probabilmente la meno social di tutte. Sono mesi che l’attrice ‘latita’ su Instagram. Aveva detto di voler vivere la terza gravidanza lontano dai riflettori e così è stato ma nonostante abbia partorito a ottobre scorso continua a centellinare i suoi post e Storie. Tanto per dare un’idea della sua riservatezza, non è ancora nemmeno certo il sesso del bebè (ma pare sia una bambina).

Fino all'ultimo la star ha mantenuto il massimo riserbo sulla nascita, tenendo così fede all'intento di far vivere i propri figli in un ambiente il più normale e sereno possibile, proprio come annunciato durante un'intervista a Marie Claire: "Vogliamo che i nostri figli abbiano la stessa vita normale che abbiamo avuto noi". Ma tornando ai social, complice la sua assenza, l'ultima foto ha davvero lasciato tutti senza parole.

















L'attrice ha mostrato il suo nuovo look su Instagram e, senza troppi giri di parole, è apparsa letteralmente irriconoscibile. Si è lasciata immortalare senza neppure un filo di trucco, con il viso stanco e al naturale e le occhiaie bene in vista, e ha anche cambiato colore e taglio. Abituati a vederla con una cascata di bellissimi capelli biondi ora ha optato per un blow cut castano cortissimo, portato spettinato e con la frangia.















A colpo d'occhio è difficile capire che si tratta proprio di Blake Lively, ex star di Gossip Girl e moglie del collega Ryan Rynolds. Anche i fan più sfegatati hanno fatto fatica a riconoscerla, visto che sono abituati a vederla sempre in versione super glamour sui red carpet e agli eventi. Ma tranquilli: il cambio radicale di look è solo per esigenze di copione. Blake ha solo voluto dare un'anteprima del suo nuovo film.











Blake Lively sarà presto in un film in uscita il 31 gennaio 2020, “The Rhythm Section”, che ha richiesto questa radicale trasformazione dell’attrice. Il taglio, osserva Vanity Fair, è di sicuro una parrucca e il viso dall’effetto molto naturale, che sembrerebbe senza trucco, di fatto è un “make-up non makeup”, come si desume dai ringraziamenti che l’attrice rivolge alla sua make-up artist Vivian Baker.

