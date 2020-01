Ivana Mrazova, il video è ‘terribile’. La clamorosa gaffe scatena tutti: “Non ci credo!”

Giulia De Lellis compie oggi, mercoledì 15 gennaio 24 candeline. L’influencer ha festeggiato la ricorrenza con una cena a sorpresa organizzata dal suo fidanzato Andrea Iannone. Il pilota di Moto GP ha fatto credere che i due sarebbero andati a cena insieme e invece poi Giulia si è ritrovata a una mega cena con gli amici di sempre.

A fare una bellissima sorpresa all’influencer c’erano anche gli ex inquilini del Grande Fratello Vip, quello in cui partecipò proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ivana Mrazova e Luca Onestini, una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Prima della festa dell’amica, Ivana Mrazova si è mostrata ai suoi fan con un video tutorial di make up e ha compiuto una gaffe che ha fatto sorridere tutti. (Continua a leggere dopo la foto)

















Per la modella croata è un momento bellissimo,lavoro e amore procedono a gonfie vele e solo un mese fa il fidanzato Luca Onestini le ha fatto una bellissima sorpresa durante una puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. Nello specifico, il primo ad entrare nello studio di Vieni da me era stato Luca, che incalzato dalle domande della Balivo, aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita. L’ex gieffino – a dispetto dei rumor che di recente lo vedevano in crisi con Ivana – ha dal suo canto tenuto a chiarire di non aver mai avuto momenti “no” nella sua relazione con la Mrázová, avviata solo dopo aver conosciuto quest’ultima tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul fidanzamento con Ivana, ufficializzato ai media solo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 (edizione risalente al 2017, ndr), Onestini aveva, inoltre, confidato: “Ci siamo attesi. Ci siamo messi insieme dopo aver finito il reality. Abbiamo seguito il cuore e abbiamo fatto bene così”. Poi la sorpesa con un bellissimo mazzo di rose rosse e la promessa di amarsi per sempre. E se l’amore va a gonfie vele lo stesso si può dire per il lavoro. Ivana Mrazova continua a fare la modella ma anche sui social è riuscita ad avere un seguito di oltre un milione di fan. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante delle stories in cui mostrava i suo prodotti per il trucco i fan, ha fatto una gaffe che ha fatto sorridere i suoi follower. “Questo è molto bello, io lo uso spesso anche per i gomiti”, ha detto la Mrazova mostrano un blush ai suoi follower. Neanche a dirlo, sui social si sono scatenati tutti con battute e tante risate. “Non ci credo, Ivana ha detto gomiti al posto di zigomi”, “Lo metto sui gomiti… grazie Ivana”, “Certo Ivana, sui gomiti. Grazie per questo trash, sono alcuni dei commenti al video della modella. (il video della gaffe)

