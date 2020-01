“Ma vaf**”. Fedez, bufera dopo aver presentato la nonna. Quello che dice è imbarazzante

Si sa, i nonni sono di un’altra epoca, di un’altra cultura. E per quanto diversa dalla nostra, seppur relativa, dobbiamo rispettarli il più possibile. Lo sa bene Fedez che dopo la prima puntata di Muschio Selvaggio, il nuovo podcast che lo vede condurre insieme a Luis Sal, ha dovuto destreggiarsi da attacchi e polemiche da tutte le direzioni. Oggetto del contendere la nonna, ospite del programma del rapper. La signora Luciana prima si è detta “pro Mussolini”, poi fa un commento ritenuto razzista su Bello Figo, rapper di origini ghanesi.

“Sei bello però per essere della tua razza” ha detto l’anziana donna. Parole che hanno scatenato le ire del blogger Louis Pisano, connazionale del rapper: “Vaff****lo Fedez per aver postato questo video spacciandolo per tenero e che appoggi la tua nonna razzista del cavolo – la sua reazione su Instagram – Con la frase ‘Sei bello per la tua razza’ lei voleva intendere che solitamente la sua/mia razza è brutta? Ma che ca**o di problemi avete?!”. Continua a leggere dopo la foto

















Tra argomenti seri e battute, la nonna spiazza il nipote quando si parla di Benito Mussolini. “Io pro, pro, pro”, dice la signora. “Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo”, prosegue. “Io l’ho conosciuto, ho preso un premio da Mussolini. Avevo 6 anni»”, dice ancora. Continua a leggere dopo la foto















“Voi pensate al Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la Marcia su Roma e oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma”, aggiunge. “Nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d’accordo con te”, replica Fedez. Continua a leggere dopo la foto











Le parole della donna hanno fatto il giro del web, facendo indignare moltissime persone, fra cui il party blogger Louis Pisano, connazionale di Bella Figo, che ha spiegato: “Wow ho appena visto questo video di Fedez sua nonna e il repper Bello Figo (lui è nero). ”Sei davvero bello per la tua razza” (dice la nonna Ndr). Qualcuno venga a prendere la nonna e la metta dentro casa perché sta facendo davvero troppo”.

Ti potrebbe anche interessare: Bianca Guaccero, la super bomba sulla conduttrice di Detto Fatto. Quella voce è un fulmine a ciel sereno