Wanda Nara oggi è una bomba sexy. Modella, showgirl, procuratrice sportiva e ora, dopo Tiki Taka, anche presenza fissa al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Che ha scelto lei e Pupo come opinionisti della quarta edizione del reality. La moglie di Mauro Icardi si è trasferita a Parigi dopo l’ingaggio di lui al Psg, ma ogni settimana torna in Italia per la puntata del GF e già nei primi due appuntamenti ha catalizzato l’attenzione con i suoi outfit e forme esplosive.

Prima in nero, poi in blu navy. Wanda Nara sa bene come stupire i suoi ammiratori e in studio, al GF, non ha rinunciato ad abiti sexy (e griffati) che mettono in risalto il suo fisico e le sue curve da capogiro che solo su Instagram mandano in delirio oltre 6 milioni di persone.

Prima con un vestito nero molto trasparente, poi con la giacca doppio petto dalla scollatura profondissima: l'argentina ha già conquistato tutti al reality di Canale 5. Eppure qualche anno fa Wanda Nara aveva un aspetto un po' diverso. Ora che è tornata alla ribalta in tv, in rete tanti hanno ritirato fuori le vecchie foto della signora Icardi mettendole a confronto con quelle più attuali.















Se oggi Wanda Nara è così bella e sexy da essere entrata di diritto nei sogni erotici di milioni di italiani, a vedere i vecchi scatti la moglie del calciatore e mamma di 5 figli (3 avuti dall'ex marito Maxi Lopez e 2 da Icardi) sembra irriconoscibile. Sempre bionda, ma ma con alcuni tratti del viso decisamente migliorati nel corso degli anni. Come i denti, il naso, la mandibola, il mento e le labbra.









Visualizza questo post su Instagram #lhadettolinternet #poveriebrutti #ricchiebelli #wanda #wandanara #figatime Un post condiviso da L’ha Detto L’internet (@lhadettolinternet) in data: 13 Gen 2020 alle ore 11:59 PST



Dal canto suo Wanda Nara, che tempo fa era finita anche nella celebre rubrica ‘Fatti e Rifatti’ di Striscia la Notizia, non ha mai confermato di essersi servita di qualche ritocco chirurgico per migliorare il suo aspetto. Non si può negare però che sia molto cambiata negli anni, come dimostra anche questo ultimo collage apparso su Instagram con tanto di didascalia ironica :”Non siete brutte, siete solo povere”.

