Paola Turani, il lato B da sirena in primo piano incanta: “Ineguagliabile”

Paola Turani pazzesca su Instagram. La modella e influencer da oltre un milione e 300mila follower ha pubblicato quella che per qualcuno ha subito definito “una delle foto più belle”. Bergamasca di 32 anni, con occhi di ghiaccio e capelli scuri Paola, soprannominata Tury, lavora come influencer e modella. A 20 anni è stata colpita da un gravissimo tumore, il cancro al collo dell’utero, e ha raccontato la sua battaglia su Instagram per sensibilizzare le donne e aiutarle nella prevenzione.

Dal 2011 Paola è fidanzata con Riccardo Serpella, più grande di lei di 14 anni, che in Provenza, durante una vacanza, le ha chiesto di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato a luglio scorso alla presenza di 150 persone, tra amici, parenti, colleghi e affezionati, nella location da sogna dello splendido Lago di Garda. (Continua dopo la foto)

















Paola Turani aveva predisposto tutto – dalla diretta video alle foto, dai live agli articoli – per documentare il suo grande giorno e su Instagram non si è parlato d’altro che delle sue nozze da favola. Ora la modella e influencer si trova ad Abu Dhabi ed è da lì che, tra le tante cartoline del viaggio, arriva lo scatto che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. (Continua dopo la foto)















La 32enne è ritratta di schiena mentre posa affacciata a un balcone. Indossa un abito a sirena luccicante che sembra quasi cucito addosso a lei e che ha una profondissima scollatura che scopre tutta la schiena ed evidenzia il lato B. Like e commenti sono arrivati a pioggia sotto a questo post stratosferico della Turani. “Che vestito stupendo e come ti sta perfettamente”, “No vabbè, ma la fi**ggine?!”, si legge sotto. (Continua dopo foto e post)











E ancora: “Applausi, infiniti applausi”, “Questa foto è imbattibile”, dicono unanimi, “Questa, per quanto mi riguarda, è una tra le tue foto più belle pubblicate!”, “E con questa ci hai stese tutte”. “Sei una meraviglia, una donna straordinaria, simpatica, di grande cuore”. La bellezza di Paola Turani è davvero fuori discussione, ma non solo: “Sei splendente in tutti i sensi. Grazie per essere così genuina, semplice, positiva, bella dentro e meravigliosa fuori, piena di valori, divertente… semplicemente una di noi”.

