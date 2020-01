Taylor Mega svestita e super sexy su Instagram. L’influencer, 26 anni, è tornata a infiammare i social con immagini da urlo che arrivano direttamente da Parigi, dove la bella Taylor si è recata per lavoro. Non solo. C’è anche un gossip che sta circolando con insistenza sul web in queste ore: un presunto ritorno di fiamma con Tony Effe.

La loro storia era stata dichiarata finita mesi addietro, a marzo scorso per la precisione, quando Taylor annunciava la rottura con il cantante della Dark Polo Gang sottolineando che il tutto si fosse concluso con assoluta serenità. “[…]Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obbiettivi erano troppo diversi – aveva spiegato sui social la influencer – Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo”. Da quel momento, quindi, Taylor e Tony avevano deciso di proseguire per strade diverse. (Continua dopo la foto)

















Nelle ultime ore però il trapper è stato paparazzato di nuovo in compagnia di Taylor Mega con cui, pare, ci sia stato un ritorno di fiamma. Galeotto è stato l’incontro alla sfilata di Dsquared, proseguito con l’after party organizzato dalla casa di moda e al quale i due hanno deciso di partecipare insieme, riporta Il Giornale. Alcune immagini che hanno iniziato a fare il giro della rete, i due si sarebbero poi allontanati dalla sfilata insieme. (Continua dopo la foto)















E tra le Storie di Instagram di lei è spuntato un video in cui si mostrava mentre baciava uno sconosciuto. Molte pagine fan dedicate a Taylor Mega hanno riconosciuto nel ragazzo proprio Tony Effe che, stando agli ultimi rumors, avrebbe interrotto la sua relazione con Vittoria Ceretti. Ma per ora né l’influencer né il cantante si sono espressi in merito. Taylor ha invece aggiornato le sue Storie con foto a dir poco bollenti da Parigi. (Continua dopo le foto)











La 26enne si è dapprima immortalata davanti allo specchio con un completino intimo nero (reggiseno e perizoma) che copre il minimo indispensabile e lascia quindi ben poco all’immaginazione. Nel video, in bianco e nero, la Mega alza la gamba su un tavolino, mettendo ben in evidenza il suo corpo da urlo e soprattutto il suo lato B. E il tutto è reso ancora più sexy dagli stivali di pelle. Poco dopo un altro scatto irresistibile. Sempre in intimo ma sul balcone e con tanto di reggicalze di pizzo nero.

