E Chiara Ferragni ci ricasca: un’altra foto a tavola che scatena la polemica. Solo un paio di mesi fa l’influencer italiana più famosa al mondo aveva condiviso con i suoi fan di Instagram una foto in cui, nell’esclusivo Loulou Restaurant di Parigi, fissava l’obiettivo con un trancio di pizza nel piatto. Una sola fetta. Immediata era stata la reazione dei follower: “Chiara ma quello è il pre antipasto dell’antipasto della tua dinner oppure è proprio la tua dinner completa?”, chiedeva qualcuno sotto lo scatto, seguito a ruota da molti altri commenti dello stesso tenore.

Non era certo la prima volta che le abitudini alimentari della Ferragni finissero sotto lo scanner. Ricordate il caso della ‘pizza autorigenerante’, ovvero per le foto di lei con in mano un triangolo di pizza mentre quella che aveva nel piatto era intera? Beh, nel caso di Parigi si era scoperto che quel misero trancio era in realtà parte di una pizza super chic al tartufo che sul menù costa 39 euro. (Continua dopo la foto)

















Ora ci risiamo, un nuovo “caso”, ma stavolta al posto della pizza la protagonista è la pasta. No, non la carbonara ordinata a Roma d Chiara Ferragni qualche mese fa che l’aveva fatta finire ancora nel mirino degli hater, ma un piatto di paccheri che l’influencer ha ordinato in un noto ristorante del bergamasco e che, finito sul suo Instagram, ha subito riscatenato l’ironia dei fan. (Continua dopo la foto)















Come riporta Il Messaggero, a cena fuori con Fedez, la bella Chiara si è lasciata immortalare con un simpatico bavaglino e davanti un piatto di paccheri alla Vittorio (questo il nome del ristorante, ndr). “Uno dei miei ristoranti preferiti al mondo” ha scritto nella didascalia l’influencer da oltre18 milioni di followe, che come d’abitudine ha condiviso diversi momenti della serata. Il piatto è grande, ma dentro si notano appena tre paccheri adagiati su un succulento condimento. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram One of my favorite restaurants in the world ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Gen 2020 alle ore 2:19 PST



“C’erano più di tre paccheri vero?”, ha chiesto con ironia la ginnasta Carlotta Ferlito. E la Ferragni a sorpresa: “Sì, la porzione dei paccheri era divisa tra me e Fede, perché abbiamo preso antipasti e ci siamo tenuti per le mega cotolette che sono il mio piatto preferito lì”. In realtà il piatto conteneva 6 paccheri e non 3 come sembrava, anche se “pur sempre pochi”, osserva un fan. Il prezzo? Spulciando sul sito del ristorante, si scopre che quella pietanza costa ben 40 euro ma pare che ne valga la pena.

