Anna Tatangelo bollente: jeans attillatissimi e camicia sbottonata. La temperatura sale alle stelle

Anna Tatangelo sempre più bollente. La bella cantante di Sora ha da poco compiuto 33 anni e, per festeggiare, ha organizzato una festa con vari amici nel suo paese di origine. Ovviamente, essendo la Tatangelo molto social, non poteva non postare momenti del suo festeggiamento su Instagram. E infatti ha postato varie storie del party. Nelle clip Anna Tatangelo è allegra e spensierata: gioca a carte, ride, scherza e si rilassa. Ma la foto che più ha mandato in tilt i fan è una che ritrae la Tatangelo in versione bollente.

Anna indossa una camicia di jeans troppo stretta per il suo seno abbondante. Anna è costretta a tenerla sbottonata. E il seno è in bella mostra. Una roba da infarto. Anna Tatangelo è davvero sexy e bella e i fan perdono la testa ogni volta che posta qualche foto del suo fisico strepitoso. Come dare loro torto? La compagna di Gigi D’Alessio è un sogno a occhi aperti… E sa come provocare i suoi follower. Continua a leggere dopo la foto

















Nella storia Anna Tatangelo è di fronte allo specchio con indosso una camicia jeans sbottonata sul seno. A completare quell’outfit bollente, ci sono dei jeans aderentissimi che mettono in mostra tutte le sue curve pericolose. I capelli sono all’indietro, il trucco marcato e le labbra come sempre super carnose. Anche con dei jeans e una camicia Anna sa essere sexy e senza rivali. Bellissima, sensuale e mai volgare. Nonostante la sua “abbondanza”. Continua a leggere dopo la foto















Sarà stata la sua festa di compleanno a farla diventare ancora più bella? È probabile. Ma c’è un fatto strano che non si poteva non notare: alla festa per il 33esimo compleanno della cantante, mancava il suo compagno Gigi D’Alessio. Avrà avuto impegni lavorativi o tra loro è successo qualcosa che non sappiamo? Speriamo che si tratti solo di questioni lavorative… Il loro amore è forte e duraturo e va avanti da anni. Ma Anna, all’inizio, non provava granché per Gigi. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Dica 33😂….tra poco arriva il 9 gennaio 🥳🥳🥳🎂🎂🎂😝 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 8 Gen 2020 alle ore 12:59 PST

Visualizza questo post su Instagram Do it with passion or not at all🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 30 Dic 2019 alle ore 8:33 PST

Visualizza questo post su Instagram Shooting day📸☺️😘 @cosimobuccolieri @hamarand @iceberg @reebokitaly Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 30 Set 2019 alle ore 6:16 PDT



“All’inizio Gigi mi stava antipatico – ha rivelato Anna Tatangelo in una recente intervista a Domenica In – La nostra storia è nata da un mandarsi a quel paese. Avevamo litigato artisticamente. Poi siamo partiti per l’Australia e lì, parlando, parlando… Eravamo lontano dal gossip, passeggiavamo per le strade australiane e non ci riconosceva nessuno!”. Poi, è evidente, le cose sono cambiate.

Body scollato e seno incontenibile: Anna Tatangelo chiude il 2019 così, più ‘hot’ che mai