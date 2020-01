Antonella Clerici, la foto su Instagram fa impazzire i fan che fanno salti di gioia. Se c’è una conduttrice che si è sempre fatta amare dal pubblico, quella è Antonella Clerici. Il suo programma “La prova del cuoco” è stato da sempre molto amato dagli italiani. Così, quando la Clerici ha deciso di mollarlo, per tutti è stato un dramma. Ma Antonella ha deciso: era giunto il momento di lasciare la trasmissione che lei stessa aveva partorito. Come successore ha scelto Elisa Isoardi che, se all’inizio non aveva fatto centro nel cuore del pubblico,

con il tempo ha imparato a farsi amare. E ora se la cava alla grande. Nel frattempo, però, Antonella Clerici non ha più programmi in Rai. Dopo la parentesi dello Zecchino D'Oro (che non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico) ora la Clerici fa la sua vita lontana dalla tv. Però al pubblico la sua simpatia manca parecchio: Antonella è una speciale e la sua mancanza si fa sentire. Ma una buona notizia c'è. E il pubblico esulta.

















Pare che Antonella Clerici abbia dei nuovi progetti in cantiere. Lo si capisce dall'ultimo scatto che Antonellina ha postato sui social. Nella foto Antonella è in compagnia di un noto chef. Tutti hanno subito pensato la stessa cosa: si sono incontrati per definire i dettagli di una futura collaborazione? Antonella potrebbe condurre un nuovo programma di cucina? La speranza è quella. I follower impazziscono alla sola idea…















Ma è davvero così? Questo non possiamo saperlo. Ma la foto con lo chef Marco Bianchi fa ben sperare. "Bellissimo poterti vedere e parlarti di tanti progetti presenti e futuri", ha scritto la Clerici a didascalia della foto. E sono state proprio quelle parole a far impazzire di gioia i fan. "Che belli, che combinate?" ha commentato qualcuno. "Spero tanto nei progetti futuri magari dalla casa nel bosco con Marco, dall'orto alla cucina non male come idea", si legge ancora.









“Sarebbe bello rivedervi lavorare insieme”, “Grazie a entrambi… ci mancate molto alla prova del cuoco!!!”. Insomma, il pubblico spera che quella foto possa essere un indizio. Lo scopriremo presto. Intanto una cosa è praticamente certa: vedremo Antonella Clerici in tv molto presto. La conduttrice sarà infatti al fianco di Amadeus in una delle puntate della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

