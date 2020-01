Cristina Parodi mamma orgogliosa. La giornalista e conduttrice tv ha tre figli che spesso mostra sul suo seguitissimo profilo Instagram. Benedetta, Alessandro e Angelica sono la sua più grande gioia e proprio di recente ha celebrato la laurea del figlio maschio, 22 anni. La laurea del secondogenito della bella Cristina e di Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo, è stata anche l’occasione per vedere la famiglia riunita, forte e sorridente.

La Parodi è una mamma piena d’orgoglio e ha festeggiato anche con i suoi follower la laurea in Scienze Naturali ottenuta con una votazione di 110 e lode dal suo Alessandro all’Università di Siena. Tante le foto della giornata condivise sui social, bellissime quelle dei fratelli insieme. L’album del lieto evento è stato dettagliatissimo. La giornalista ha voluto immortalare ogni momento, ogni emozione. (Continua dopo la foto)

















E così ha ripreso Alessandro nel ‘prima’, nel ‘mentre’, con lui elegantissimo durante la discussione della tesi e il ‘dopo’, decisamente più rilassato tra tanti sorrisi e abbracci dei suoi familiari. Like infiniti già dopo un’ora dalla pubblicazione e, chiaro, non mancano l’omaggio di papà Giorgio sul suo profilo e i complimenti di zia Benedetta sparsi un po’ ovunque: “Bravissimi e bellissimi”. (Continua dopo la foto)















Ora, invece, è il turno della “piccola” di casa. Cristina Parodi ha condiviso sul suo profilo Instagram un bellissimo primo piano di Angelica, 18 anni, che ha subito scatenato i fan. Non c’era bisogno, difatti, che mamma Cristina sottolineasse la sua somiglianza con la terzogenita nella didascalia dello scatto-ricordo. Davvero impressionante. L’unica differenza è il colore degli occhi, come precisa la stessa giornalista. (Continua dopo foto e post)











“Potrei dirvi che ero io a 17 anni . E potreste crederci perché ero davvero molto simile. Ma in realtà non ho mai avuto il verde di quegli occhi”, è il messaggio che accompagna la foto di Angelica, che a differenza di mamma Cristina li ha chiari. Per il resto però sono davvero due gocce d’acqua. Anche i fan, che hanno subito invaso il post di like e complimenti, sono d’accordo: “Tua figlia è il tuo clone”, “Bellissima come la mamma”, “Ugualissime tu e tua figlia”, si legge tra i tanti messaggi.

Rosa Perrotta: il complimento al suo Pietro Tartaglione non le va giù: reagisce male