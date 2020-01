Prima X-Factor, dove il pubblico le ha viste per la prima volta, poi il Grande Fratello Vip, dove si sono fatte conoscere meglio. Sempre insieme: Silvia e Giulia Provvedi, che formano il duo de Le Donatella, praticamente sono una cosa sola. Una bionda, l’altra castana, una più espansiva e l’altra più riservata ma entrambe bellissime. E, essendo gemelle, anche legatissime tra loro.

Non a caso hanno anche il profilo Instagram in comune e continuano a lavorare insieme. Le due sorelle sono tornate a cantare e a pubblicare nuovi singoli e sono anche state scelte come giudici del muro di All Together Now, per entrambe le edizioni del programma. La seconda, tra l’altro, si è conclusa da poco e le Donatella non hanno mancato di ricordare l’appuntamento in tv con uno scatto sexy su Instagram. (Continua dopo la foto)

















A proposito di Instagram, è soprattutto Giulia, la gemella bionda che è da poco tornata a mostrarsi in pubblico con il fidanzato Pierluigi Gollina (il portiere dell’Atalanta), a stuzzicare di più le fantasie dei tanti fan che affollano il profilo suo e di sua sorella. Pochi giorni fa la bella Giulia ha pubblicato uno scatto in solitaria che non poteva passare inosservato. (Continua dopo la foto)















La didascalia è ricorrente nei suoi post, “Giulydoll”, e lei indossa solo jeans e reggiseno bianco. Alla vista del suo décolleté strepitoso, i fan l’hanno presto riempita di like e di commenti estasiati. E ha commentato anche il suo Pierluigi: “Bella la casa!”, ha scritto con ironia e con un’emoticon con faccina perplessa. Ma nelle ultime ore ecco un altro scatto bollente ma ‘di coppia’. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram GIULYDOLL 🥰⚡️ ❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 6 Gen 2020 alle ore 9:45 PST

Visualizza questo post su Instagram 👭⚡️❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 10 Gen 2020 alle ore 5:08 PST



Giulia e Silvia si sono immortalate in un selfie bollente, senza niente sotto: solo con l’accappatoio addosso. Accappatoio leggermente aperto sul davanti e così la gemella bionda, che è più vicina all’obiettivo del cellulare, mostra un po’ troppo mandando tutti in delirio. Ancora una volta è il suo lato A generosissimo in primo piano il protagonista. E ancora una volta i commenti sono fioccati.

