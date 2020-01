Rosa Perrotta non è una che le manda a dire. Schietta dai tempi di Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore, la ex tronista risponde spesso a tono anche su Instagram, dove ha un largo seguito. Da pochi mesi mamma di Domenico, detto Dodo, nel 2020 Rosa dirà sì a Pietro Tartaglione, il corteggiatore di UeD che ha scelto durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Il matrimonio, in realtà, era stato annunciato tempo fa.

Era in programma a giugno scorso a Gaeta, ma la scoperta della gravidanza ha fatto slittare il loro grande giorno. “Non vedo l’ora di sposare Rosa, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ennesima gioia, quella di diventare finalmente marito e moglie”, ha raccontato recentemente lui al settimanale Nuovo Tv. (Continua dopo la foto)

















Su Instagram Rosa Perrotta è molto attiva e da quando mostra anche il suo piccolo Dodo gli hater si sono scatenati ancora di più. L’ultima polemica è stata quella sul regalo di Natale fatto al figlio. Apriti cielo quando Rosa e Pietro hanno mostrato sui loro profili Instagram la macchinetta giocattolo, un modello Mini Cooper, per il bimbo, 5 mesi. Ad avviso di tanti utenti quel dono era inappropriato e Rosa e Pietro sono stati letteralmente bersagliati di commenti al vetriolo. (Continua dopo la foto)















Ma come già accaduto in passato non sono rimasti in silenzio. La Perrotta ha risposto così a una delle tante critiche: “A noi dei tuoi dubbi sotto una foto così ci frega veramente poco. Credici”. Ma nelle ultime ore la reazione furiosa di Rosa, condivisa da lei stessa tra le Storie, non è arrivata dopo un messaggio polemico. Anzi. (Continua dopo le foto)











Come riporta il sito Bitchyf, nella chat pubblicata da Rosa si legge un complimento di una fan a Pietro sotto a un suo video social: “Una bomba tuo marito, bonazzo“. Il complimento però non sembrerebbe essere piaciuto a Rosa che, dopo aver chiesto informazioni sullo stato sentimentale dell’utente in questione, le ha risposto in questo modo: “Un marito? Lo troverai preso, vedrai, ne sono sicura. Come sono sicura che di cognome farà Cornuto. Auguri”.

