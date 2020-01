Prima il Festival di Sanremo, poi il matrimonio. Per Elettra Lamborghini questo 2020 è cominciato alla grande. Sì, ci sarà anche lei, l’ereditiera, cantante e regina del twerking e delle provocazioni nel cast di Sanremo di Amadeus, che comincerà il prossimo 4 febbraio. “Ebbene sì. È tutto vero. Sono ufficialmente tra i 22 big che si esibiranno a febbraio sullo storico palco del Teatro Ariston di Sanremo”, ha scritto la 25enne su Instagram, dove è seguita da quasi 5 milioni di follower, sotto a una foto che la ritrae con un abito molto sexy.

“Mi sto preparando a questo evento in segreto da tanti tempo”, ha proseguito per poi rivolgersi direttamente ai fan: “Io e la mia canzone non vi deluderemo, tranquilli!”. E poi le nozze in vista. Come svelato da lei stessa a mezzo Instagram, ha da poco ricevuto la proposta di matrimonio e quindi l’anello di fidanzamento da parte del suo compagno, Afrojack. (Continua dopo la foto)

















Afrojack, vero nome è Nick Van de Wall, è nato nei Paesi Bassi il 9 settembre 1987 ed è disc jockey, produttore discografico e remixer. Fa coppia con Elettra Lamborghini da un anno e mezzo e ora la coppia ora è pronta per il fatidico sì. “Lui è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita, è l’unico uomo che io possa davvero chiamare uomo”, lo ha descritto Elettra su Instagram. (Continua dopo la foto)















“Ogni giorno penso a quanto sia fortunata ad aver incontrato qualcuno che ha un cuore così grande, e lui crede ancora nella famiglia come me” si legge ancora nel post. Di sicuro Afrojack non è geloso, o almeno non lo fa vedere perché Elettra sui social è sempre più provocante. Dopo le Storie in cui si cimentava in un twerk con tanto di banana appoggiata sul lato B, eccone altre con il lato A protagonista. (Continua dopo le foto)











Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi follower la preparazione a quello che sembrerebbe un evento elegante. Indossa un abito nero davvero favoloso, ma molto succinto sul davanti tanto che fa molta fatica a contenere il suo generoso décolleté, che finisce praticamente tutto fuori. Nella Storia successiva, poi, rivela che si sta facendo “truccare” il capezzolo di nero. Ancora: un’altra immagine la ritrae mentre, solo con il perizoma e visibilmente in difficoltà, tenta di indossare un altro vestito. Immagini sexy che sicuramente i suoi fan avranno gradito.

