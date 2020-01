Justine Mattera: un’altra foto senza veli, un’altra visione. E così, come se ce ne fosse bisogno visti i (tanti) precedenti, la showgirl e modella americana regala l’ennesimo scatto hot su Instagram. Per la serie ’48 anni e non sentirli’, Justine supera ancora una volta se stessa esibendo il suo corpo perfette e le sue curve esplosive. Il tutto come mamma l’ha fatta.

La foto artistica è in bianco e nero e, inutile aggiungerlo, ha registrato subito un boom di like e di commenti. La Mattera è completamente nuda, strizza i seni con le braccia ed è illuminata dall’alto da una grande lampada. Se la foto – tra l’altro frontale – è a rischio censura? Probabilmente Justine è riuscita ad aggirarla con un po’ photoshop per ‘eliminare’ i capezzoli, mentre il gioco di luci e ombre ‘nasconde’ le parti intime. (Continua dopo la foto)

















“Justine, questa foto è pazzesca”, si legge sotto, tra i tantissimi messaggi lasciati dai fan. E ancora: “Troppo bella, glamour e di classe”, “Super foto”, “La più bella, senza nessuna discussione”, “Corpo sinuoso, splendido, scolpito caldo e sensuale, un’opera d’arte di femminilità e fascino”. Insomma, la foto che ha fatto decisamente alzare la temperatura in rete è piaciuta ma, come sempre, qualcuno ha avuto da ridire. (Continua dopo la foto)















Tra i tanti complimenti di chi apprezza la sua carica erotica e quindi le immagini audaci che Justine condivide su Instagram, anche critiche. Attacchi che però la showgirl si fa scivolare addosso come dimostra la sua risposta piccata a un commento. Questo: “Ma tuo marito non dice nulla? Stai diventando come Belen…”, ha scritto un’utente sotto allo scatto svestita e illuminata dalla lampada. (Continua dopo foto e post)











“Perché dovrebbe dire qualcosa per una foto in cui non si vede niente – è stata la risposta piccata di Justine – Simbolizza l’idea questa foto che è sempre più forte che una semplice foto”. Anche un suo fan è intervenuto: “Probabilmente il marito non dirà granché perché conoscerà benissimo la ‘serietà’ di Justine! Poi di certo perché è l’unico (e ne sarà entusiasta!) ad avere “il” posto in prima fila in una platea sconfinata di pretendenti. E con senz’altra speranza per costoro!”.

