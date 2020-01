Anna Tatangelo, talento e bellezza. Lady Tata è una delle artiste più seguite del panorama musicale italiano, ma non solo sui palchi in giro per l’Italia, anche su Instagram, dove ama tenersi in contatto con i suoi tantissimi fan. A seguirla sul social sono oltre 1 milione e mezzo di follower. Che finiscono tutti ‘stesi’ quando Anna regala loro foto molto ma molto seducenti in cui il suo fisico e le sue curve esplosive fanno da padroni.

Succede spesso in realtà. Tra gli ultimi ‘esempi’, vale la pena ricordare come la Tatangelo ha chiuso il 2019. Ha condiviso tra le Storie una carrellata di immagini di sé tratte da quest’ultimo anno, fatto per lei di tanti successi e soddisfazioni lavorative. Immagini in cui mostra tutta la sua sensualità, come quella in cui canta ed è piegata in avanti con una scollatura da capogiro e quella in cui invece è in primo piano la sua schiena perfetta. (Continua dopo la foto)

















Foto, quelle per celebrare la fine del 2019, con cui Anna Tatangelo ha colto l’occasione per ringraziare i follower per l’amore ricevuto. Il 6 gennaio, giorno della Befana, ha invece fatto sapere di essere tornata ad allenarsi dopo le feste. Sul celebre adagio “L’epifania ogni festa porta via” per Anna, super sexy anche con leggings e top abbinati, “si riparte”. (Continua dopo la foto)















Arriviamo così a questi giorni. Le feste per Lady Tata non sono finite perché il 9 gennaio è il giorno del suo 33esimo compleanno. “Dica 33” è la didascalia dello scatto che non poteva certo passare inosservato tra i suoi numerosi follower. Scatto ‘bollente’ perché la cantante indossa una camicia bianca che scivola un po’ troppo giù mostrando così la sua notevole scollatura. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Dica 33😂….tra poco arriva il 9 gennaio 🥳🥳🥳🎂🎂🎂😝 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 8 Gen 2020 alle ore 12:59 PST



E sempre nella foto in cui Anna Tatangelo comunica la data del suo compleanno (è nata a Sora il 9 gennaio 1987, ndr) non si può non notare che non ha intimo. Senza reggiseno. I fan sono letteralmente impazziti e il post è stato presto invaso da cuoricini e commenti oltre che di auguri (anche da parte di vip). “Wowwww”, “Sei bellissima”, “Figa spaziale”, “Lasci senza parole”, “Ogni commento è superfluo”.

È stata operata, si è mostrata così dal letto di ospedale. Preoccupazione per Francesca Barra